 

Со съемочной площадки сериала “Корона” украли 200 предметов реквизита на 17,5 миллионов рублей

25.02.2022, 19:40, Разное
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В городе Донкастер, в графстве Саут-Йоркшир, где проходят съемки пятого сезона популярного сериала о жизни Елизаветы II и королевского дворе “Корона”, произошла крупная кража. Злоумышленники похитили реквизит на общую сумму более 150 тысяч фунтов стерлингов или 200 тысяч долларов. 

Среди ночи грабители вскрыли три машины и украли около 200 предметов, включая канделябры, украшения, напольные часы, столовое серебро, птичью клетку, а также копии яйца Фаберже, которое Георг V, дед правящей королевы Елизаветы II приобрел в 1933 году. 

Для создателей сериала эта кража —настоящая трагедия, ведь каждый предмет для съемок художники трепетно подбирали. 

Продюсеры невероятно внимательны к деталям, и каждый элемент был тщательно отобран. Потерять много просто душераздирающе, — цитирует слова источника издание The Sun.

Имельда Стонтон в роли Елизаветы II

Надо сказать, что кража произошла в последнюю неделю съемок, когда должны были отснять сцены с Имельдой Стонтон, исполнительницей роли Елизаветы II и Джонатоном Прайсом, играющего принца Филиппа.

Пятый сезон сериала «Корона» выйдет в ноябре 2022 года. Роль королевы в новых сериях исполнит Имельда Стонтон. Также в сериале появятся Джонатан Прайс, Лесли Манвилл, Доминик Уэст, Элизабет Дебики.

Полиция ведет расследование, ищет грабителей, а продюсеры просят антикваров обратить внимание на вновь поступающие товары в надежде, что некоторые уникальные предметы грабители будут сдавать в ближайшее время. 

Напомним, что пятый сезон “Короны” расскажет о жизни британской королевской семьи в 1990-х, когда произошла череда кризисов, в том числе развод принца Чарльза и принцессы Дианы. Когда выйдет продолжение сериала, не сообщается. Всего “Корона” получит шесть сезонов.

Джош О’Коннор и Эмма Коррин в сериале “Корона”



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