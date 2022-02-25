Александра Урсуляк о детях, наградах и об отце-режиссере: “Все двери открываются чуть охотнее”

Александра, расскажите об участии в спектакле “Прыг-скок, обвалился потолок”. Каково вам работать с Мариной Брусникиной?

Работать с Мариной Брусникиной большое счастье. Кроме того, что она одна из лучших современных режиссеров, это еще и мой педагог, моя учительница, жена и вдова одного из руководителей моего курса – Дмитрия Брусникина. Нас связывает очень многое. Когда ты встречаешься со своими педагогами уже во взрослой жизни, это похоже на возвращение в родительский дом – в этом много удивления и радости, много новостей. Я просто любуюсь Мариной Станиславовной – какая она умница, какая красавица, какой невероятной силы и таланта человек. Сценарий Шпаликова “Прыг-скок, обвалился потолок” – давняя ее мечта, я очень рада, что постановка наконец-то осуществилась.

В сценографии спектакля есть намек на то, что его действие происходит на киноплощадке.

Да, мне очень нравится решение нашего художника Полины Бахтиной, которая придумала этот ход. Мы работаем со сценарием фильма, который никогда не был снят, поэтому мы выстроили на сцене кинопавильон и пытаемся “снять” этот кинофильм. У нас есть прожектора, у нас есть хромакей. Есть мизансцены намекающие на киносъемку – мы иногда играем “в разные стороны”, будто каждый в свою камеру.

А вы как актриса где комфортнее себя чувствуете: на театральной сцене или в кадре?

Я себя чувствуют комфортно и там и там, просто очень по-разному. Все зависит от того где я работаю и с кем, в какой компании.

На какую аудиторию рассчитан спектакль “Прыг-скок, обвалился потолок”? Можно ли сказать, что этот камерный спектакль адресован публике элитарной? Или эта история для каждого?

Я не знаю как измеряется элитарность публики, но мне кажется, что этот спектакль “широкого сектора действия”. Он будет очень интересен людям старшего поколения, которые были современниками происходящих событий – они с ностальгией будут слушать музыку семидесятых, вспоминать какие-то бытовые подробности. Спектакль будет интересен моему поколению – людям среднего возраста, потому что мы все и сами дети и сами родители. А значит к этой теме имеем очень непосредственное и глубокое отношение с двух сторон. И, я думаю, это может быть интересно людям более молодого возраста, потому что история человеческая, и она может трогать абсолютно всех.

В театре можно поставить любую историю, или все-таки среди них есть разделение: эти для книг, эти для театра, эти для кино?

Все зависит от режиссера. Ведь иногда все эти стереотипы – о том, что это можно, а это нельзя вдребезги разбиваются талантливым человеком, чей взгляд совершенно неожиданно меняет правила, и ты с удивлением спрашиваешь “А что, так можно было?”. Это и есть, наверное, новый язык в театре, новые формы, как говорил Чехов.

Как вы считаете, что в театре первично – спрос или предложение? Должен ли театр ориентироваться на зрительский запрос или задача театра “воспитывать” зрителя?

Специально стараться угодить зрителю ни в коем случае нельзя. А назидания точно так же раздражают зрителя, как и любого человека. Также я понимаю, что в театре существуют какие-то законы, фокусы, правила, по которым этот спектакль продается, но они могут и не сработать. Я придерживаюсь той версии, что залог зрительского успеха – это хороший спектакль. На такие спектакли люди ходят годами, такие спектакли живут очень долго.

Как вы учитывали культурный и социальный контекст того времени? Я знаю, что вы при подготовке спектакля изучали материалы о Шпаликове, в том числе читали книгу его дочери – Дарьи. Расскажите, что удивило на этапе подготовки? Что пригодилось в работе?

У меня довольно умозрительное представление об этих годах, потому что я в них не жила. Есть какая-то память – родителей, бабушек, дедушек, фильмы того времени, которые мы любим… Во время репетиции мы не делали акцента на точном воспроизведении эпохи. Нам было важнее то, что происходит между людьми. Да, мы читали книгу дочери Шпаликова и нас удивила, конечно, невероятная зеркальность сценария и этой книги.

У моей героини Ксении есть огромный монолог о том, как ей снится сон, как они идут с папой в парк, и у Дарьи есть такая глава. Да и вообще, там много рифм – и про море, и про Новый год, и про елку. Все, что происходит с героями нашего спектакля, так или иначе можно найти в этой книге. Меня поразило, что сценарий настолько автобиографичен, от этого он страшней и пронзительней.

Вы – дочь известного режиссера. Фамилия помогает или мешает профессиональной реализации?

Где-то помогает, а где-то не очень. С одной стороны, когда все знают, что ты ребенок уважаемого человека, все двери открываются чуть охотнее. Но при этом ты постоянно чувствуешь особую ответственность и неуверенность в себе, потому что ты все время боишься подвести имя отца, боишься быть бессмысленной причиной каких-то комплиментов или оказаться дутой фигурой. Расслабиться не получается, ты все время обязан бежать. Собственно, как бегут все артисты, которые активно работают и заняты. Но плюсов все-таки больше. Мне нравится разговаривать с папой о работе, мне нравится, что мы друг друга слушаем. Сейчас папа даже иногда дает мне посмотреть кусок монтажа и спрашивает моего мнения. Мне приятно сверять с ним часы. Иногда мы не совпадаем, но чаще всего совпадаем – это приятно.

Как вы считаете, генетическая предрасположенность важна в творческих профессиях? Часто бывает, что дети и внуки великих актеров прошлого – их достойные приемники. Грубо говоря, талант – это врожденное или приобретенное?

Что такое талант? Это очень размытое и субъективное понятие. Наличие его тоже не всегда можно точно определить. Для кого-то этот человек талантлив, для кого-то совершенно не талантлив. Сколько людей, столько и мнений, но я уверенна, что генетика играет свою роль. Существует генетическая память и предрасположенность к определенным профессиям, я читала об этом научные исследования.

Сериал “Пингвины моей мамы” вызвал большой интерес. Ваша героиня увлечена усыновлением детей. Как вы относитесь к усыновлению?

Я ужасно рада, что сериал “Пингвины моей мамы” собрал столько прекрасных отзывов, я очень рада, что у этой работы такой резонанс, что этот фильм прозвучал. Для меня это праздник и подарок! По поводу усыновления могу сказать только, что люди, которые делают мир брошенных детей лучше, абсолютно святые, и я всегда снимаю шляпу и преклоняюсь и желаю им сил в этом очень непростом деле.

Расскажите об отношениях с вашими старшими детьми, как опыт материнства помог работе над ролью в сериале “Пингвины моей мамы”? И как – в работе над спектаклем?

Естественно, если бы у меня не было опыта материнства, то мне вряд ли было бы так комфортно и легко играть роль мамы в сериале “Пингвины моей мамы”. Конечно, в роли есть многое из того, что я иногда замечаю за собой и за другими матерями. Вообще, многодетная семья – это очень непростая форма существования. Не знаю, может кому-то это легко дается… Но все не так радужно и весело, как на картинках и фотоснимках. Семья – сложный организм, потому что каждый человек – отдельная вселенная, у всех могут быть противоположные интересы.

Чувствуете ли вы разницу между собой и поколением Z – людьми, рожденными уже в цифровую эру. Существуют ли общие ценности у разных поколений?

Да, конечно, общие ценности есть! Я думаю, что это проблема пока только на горизонте. Но и разница есть. Мои сверстники – поколение уже довольно осознанных родителей, мы проявляем излишнее внимание к детям, излишне опекаем, мы следим за тем, что они читают и смотрят. Мы уже не замечаем собственную цензуру, а ведь за нами в их возрасте никто так не следил. Если вспомнить, что показывали по телевизору в девяностых – с ума можно сойти. А еще, мне кажется, мы были как-то более озабочены любовными передрягами, были более страстными, активнее интересовались противоположным полом. Мне кажется, что нынешнее молодое поколение действует более сдержанно в этом вопросе. Более политкорректно, может быть, но и менее страстно! Возможно я ошибаюсь, природа должна брать свое. Все еще у них впереди!

Вы получили “Золотого Орла” за лучшую женскую роль в сериале. Что для вас значит эта награда?

Я ужасно рада, что получила такую высокую награду. К тому же “Золотой Орел” – это моя первая кинонаграда. Она для меня важна и ценна, ведь это признание коллег, киносообщества. Это был торжественный, очень красивый вечер, который мне запомнится навсегда.

Как вы относитесь к онлайн-кинотеатрам, какая аудитория вам ближе – телевизионная или интернет-зрители? Успеваете ли вы сами смотреть сериалы на интернет-платформах или по ТВ?

Конечно же, я счастлива тому, что онлайн платформы так активно развиваются. Я думаю, что другого пути нет, ведь телевидение, к сожалению, не может себе позволить многого. Оно не может быть таким откровенным, хулиганским, экспериментальным, поскольку телевизор напрямую зависит от рейтингов, а рейтинги дают люди старшего поколения, и более консервативного склада ума. Я считаю, что выросло очень хорошее молодое поколение профессионалов в кино, которым есть что сказать и есть что сделать. Многие молодые и талантливые авторы, режиссеры, актеры переползают на платформы. Как на площадку, где можно делать что-то новое, дерзкое, где не нужно себя сдерживать, заниматься самоцензурой. Телевизионщикам это тоже полезно, они внимательно следят за тем, что происходит в сети, и им тоже приходится, может быть как-то иначе, в своем формате, но составлять конкуренцию онлайн-платформам. Я стараюсь успевать что-то смотреть, чаще всего это сериалы на онлайн платформах, как на отечественных, так и на зарубежных.

Расскажите, пожалуйста, пару слов о партнерстве с Дарьей Калмыковой. В спектакле в Театре Наций, и вообще.

Дарья Калмыкова – моя очень близкая подруга, моя однокурсница. Я очень рада, что нам удалось обновить нашу длинную и богатую историю взаимоотношений еще и партнерством на театральной сцене. Я всегда относилась к Дарье с восхищением, а иногда даже с завистью, поскольку Даша очень рано начала работать в театре. Когда мы с однокурсниками еще “хором” стульчики передвигали на первом курсе, Даша уже работала в Театре Табакова, играла с очень известными именитыми артистами – такими как Олег Табаков, Евгений Миронов, Сергей Безруков… и, конечно, “завидки”-то были. Но я всегда видела, что Даша – человек очень одаренный, к тому же она – хорошо воспитанный артист, актриса. А сейчас мы с Дарьей достигли среднего возраста, и можно сказать, мы в самом соку и женском и творческом и профессиональном. Конечно, очень интересно смотреть и на то, как существует Даша в своем новом качестве, в своем новом возрасте, в своей новой активности. Мне кажется, у Даши сейчас очень удачная роль в спектакле “Прыг-скок, обвалился потолок”. Я радуюсь тому, что делает Даша, и очень надеюсь на то, что это будет не последняя наша с ней совместная деятельность, ну и вообще желаю ей разнообразной творческой судьбы, помимо всех наших остальных радостей: дел, детей, хозяйств и всего остального.