Мнение: Россия не позволит нацистам править на Украине

Лавров ответил на жалобные предложения Зеленского и его шайки "провести переговоры о нейтралитете Украины и получению гарантий".

Ответ Лаврова прямо скажем приятно порадовал.

1. Россия сразу же готова начать переговоры, после того как Вооруженные Силы Украины сложат оружие.

2. Украину ждет демилитаризация.

3. Украину ждет денацификация.

4. Россия более не позволит нацистам править на Украине.

Вот буквально все верно. Жаль, что спустя 8 лет. Но тем не менее. Я бы под этим подписался в 2014-м году, подпишусь и сейчас. Особенно в вопросе денацификации.

Пока не будет готовности выполнить требования России, боевые действия против нацистского режима будут продолжаться, но судя по тому, что творится в Киеве и окресностях (с запада российский спецназ и бронетехника уже совсем близко), осталось не так уж долго. Насчет готовности Зеленского вести переговоры, Лавров сказал, что Зеленский врет и он уже упустил возможность для переговоров.

Договариваться будут с новой представительной демократической властью Украины (то есть, с другими людьми ). То есть, конечная цель – смена режима на Украине и превращение Украины в нечто более адекватное, нежели существовало последние 8 лет.

https://t.me/boris_rozhin – онлайн трансляция 2-го дня войны на Украине

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