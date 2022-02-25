Скандалы: Бункер для Зеленского

Как устроены подземные убежища для богатых украинцев

Президента Украины Владимира Зеленского спрятали в бункер – об этом сообщил канал CNN. Так это или нет – в любом случае многие зажиточные украинцы заранее обеспечили себя подземными убежищами. О том, как они выглядят, рассказал наш информированный собеседник. Такая фактически совершенно незаметная для широкого общества кампания длится на Украине уже несколько последних лет.

О появившейся за это время в «Незалэжной» моде на подземные убежища, в которых можно подолгу скрываться от внешних угроз, корреспонденту «МК» рассказал руководитель одной из российских строительных фирм, занимающихся в том числе и постройкой индивидуальных бункеров.

– У меня до последнего времени сохранялись хорошие связи с украинским коллегой, который ведет аналогичный бизнес в соседней стране, – пояснил Марат И. – Так вот, от него я знаю, что на Украине среди тамошних состоятельных людей мода на постройку собственного бункера возникла уже вскоре после всем известных событий 2014 года. Через пару лет спрос на такие подземные сооружения вырос чуть ли не в полтора раза. В связи с затянувшимся конфликтом на юго-востоке страны подобная тенденция сохранилась и в последующие годы.

Теперь, когда зона боевых действий резко расширилась, эти украинцы наверняка похвалили себя за подобную предусмотрительность и перебрались в личные бункеры, чтобы переждать там возможные обстрелы и бомбежки.

Мой знакомый уже переслал несколько сообщений, полученных от его бывших заказчиков. Могу прочитать парочку:

«Хотя в нашем районе взрывов пока не слышно, на всякий случай переселился с семьей в бункер. Перетащил сюда необходимые запасы на несколько дней. Посоветуйте, нужно ли заменить фильтры в системе очистки воздуха, а то ведь она несколько предыдущих лет не работала…»

«Хочу пересидеть всю эту бодягу под землей. Вопрос: если толщина бетона бункера – 25 см, а слой земли над ним – около полутора метров, выдержит эта конструкция удар «Града»?..»

–​ Насколько распространена такая специфическая «недвижимость»?

– Конечно, иметь собственный бункер – удовольствие очень недешевое. Так что его могут себе позволить только очень обеспеченные люди. Поэтому, если говорить об Украине, счет подобным защитным сооружениям может идти, думается, на десятки, а не на сотни Насколько могу судить по информации от моего коллеги, самое большое количество заказов на строительство личных бункеров в последние годы, после «майданной революции», поступало из Киева. А вот в Харькове, где тоже живет немало обеспеченных людей, подобных заявок было всего штук 5, хотя именно в Харькове работали в свое время, как мне известно, аж три фирмы по сооружению таких подземных убежищ.

–​ Вы назвали бункер «недешевым удовольствием». Назовите хотя бы примерные суммы.

– Здесь большой разброс в зависимости от конкретной конструкции бункера.

Мы различаем разные уровни защиты такого убежища. Самая простая, а значит, и самая дешевая конструкция – со стенами из бетона толщиной 10-15 сантиметров, с системой фильтрации воздуха. Такой бункер предназначен для нахождения в нем 3-4 человек непродолжительное время – 1-2 суток. Насколько мне известно, на Украине это удовольствие обойдется заказчику в 30-50 тысяч долларов.

Но при желании можно заказать и настоящие подземные хоромы, защищенные бетонными стенами толщиной не менее 30 сантиметров. «Квартира» площадью около 40 квадратных метров с кухней, душем и туалетом, заглубленная на 1-2,5 метра под землю и имеющая систему очистки и регенерации воздуха (такая конструкция позаимствована с подводных лодок), автономные системы электро- и водоснабжения, канализации будет стоить уже не меньше 120 тысяч долларов. А чтобы построить ее, нужно месяцев пять. Зато в столь надежно защищенном и хорошо оборудованном «схроне» можно нормально прожить 2-3 месяца, а то и все полгода.

Александр Добровольский