 

Вычеркнул Чадова и вымаливал прощения у Кадырова: с кем из российских звезд ссорился Зеленский

25.02.2022, 18:28, Разное
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Многие знают, что в свое время лидер Украины прекратил общение с давним приятелем и коллегой по фильму “Любовь в большом городе” Филиппом Киркоровым – не так давно артисту даже запретили въезд на территорию страны. Но если с Киркоровым у Зеленского не было прямого конфликта, то с некоторыми российскими знаменитостями он действительно поссорился.

Рухнувшая дружба с Чадовым

Одним из тех людей, с кем общение главы государства сошло на нет, стал Алексей Чадов. Когда-то мужчины снимались в совместных проектах и крепко дружили, но все разрушилось из-за политики. В 2014 году актер против своей воли стал участником агитационного ролика украинских активистов – в видео вставили кадр из его давнего интервью. Чадов возмутился тому, как были поданы его слова, и добавил, что не общается с Зеленским и другими снявшимися в этом видео знаменитостями. Лидер Украины тоже отмечал, что их дружба с актером рухнула из-за разницы политических взглядов. Товарищи поссорились, когда обсуждали территориальную принадлежность Крыма и, судя по всему, так и не смогли помириться.

Извинения перед Кадыровым

У Владимира Зеленского дважды был конфликт с Рамзаном Кадыровым на одной и той же почве. Камнем преткновения стал юмористический ролик, опубликованный еще в 2014 году. Комик студии “95-й квартал” показал видео с главой Чеченской республики со слезами на глазах во время молитвы. Неуместную шутку восприняли как насмешку над чувствами мусульман, а Кадыров потребовал от Зеленского извинений. Тот публично признал вину, но потом умудрился повторить свою ошибку.

После вступления на пост президента Владимир Зеленский рассказал свою версию событий. По словам лидера Украины, в недоразумении были виноваты сотрудники студии “95-й квартал”, а он просто решил прикрыть их своей широкой спиной. Рамзан Кадыров посчитал такое поведение недостойным и потребовал от президента новых извинений.

Разошедшиеся пути с масляковым

В свое время Александр Масляков помог амбициозному Владимиру Зеленскому и молодому коллективу “95-й квартал” пробиться в Высшую лигу КВН, но в один момент их пути разошлись. Будущий президент поссорился со знаменитым ведущим еще в 2003 году, но рассказал об этом только после вступления на пост президента.

По словам Зеленского, Масляков предложил ему распустить команду, оставшись в КВН в качестве автора и редактора. Возможно, при таком условии артиста ждало еще более успешное будущее, но он не захотел бросать друзей. Коллектив “95-й квартал” вернулся в Украину, начал давать концерты отдельно и добился больших высот. Судя по всему, Александр Масляков давно забыл про все обиды и не держит зла на бывшего комедийного актера. Когда Владимир Зеленский вступил на пост президента, знаменитый ведущий возлагал на него большие надежды.



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