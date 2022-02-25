 

Бизнесмен Пригожин закупил несколько жилых домов для многодетных семей из Донбасса

25.02.2022, 18:28, Разное
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Пригожин как неравнодушный человек с активной гражданской позицией не мог остаться безучастным к судьбе беженцев из Донбасса, поэтому попросил помощи у Турчака, чтобы он помог передать приобретенные им несколько жилых домов для многодетных семей из ЛДНР.

“Уважаемый Андрей Анатольевич! Не могу остаться безучастным к ситуации, в которой оказались эвакуированные граждане Донецкой и Луганской областей. В связи с этим мною приобретены пять индивидуальных жилых домов в пригороде Санкт-Петербурга, готовых для заселения. Прошу Вас оказать содействие в передаче объектов нуждающимся многодетным семьям Донбасса”, — говорится в тексте письма.

Письмо за подписью Пригожина пресс-служба “Конкорда” направила в адрес Турчака.

Накануне президент РФ Владимир Путин обратился к нации и объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. В Россию направились более 100 тысяч беженцев из Донбасса.



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