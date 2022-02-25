Граждане РФ с терпящего бедствие судна в Черном море спасены

Все члены российского экипажа с судна, терпящего бедствие в Черном море после попадания снаряда, спасены, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Морского агентства Молдавии.

«Власти Украины провели спасательную операцию, члены экипажа спасены, двое из них находятся в тяжелом состоянии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Молдавии Андрей Спыну уведомил о судне под флагом Молдавии, состоящим из граждан России, терпящем бедствие после попадания снаряда в нейтральных водах.

На корабле начался пожар, были уничтожены спасательные шлюпки и оборудование, экипаж корабля в составе 10 человек покинул судно в одних спасательных жилетах.

Напомним, российская спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи».