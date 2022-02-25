Песков: Киев предложил провести переговоры с Россией в Варшаве, но затем ушел со связи

Украинская сторона предложила российской стороне провести переговоры по урегулированию конфликта вместо Минска в Варшаве, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Помощник главы отметил, что после озвученного предложения Киев на связь больше не выходит.

«После небольшой паузы украинцы заявили, что пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи, взяли паузу», – сообщил журналистам представитель Кремля, передает ТАСС.

Путин согласился на переговоры с Киевом о нейтральном статусе Украины, но украинская сторона взяла паузу, подчеркнул Песков.

«Эта пауза продолжается достаточно долго. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах собственно то, о чем говорил президент, в крупных городах националистические элементы осуществляют развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве», – сказал Дмитрий Песков.

Ранее соощалось, что в ходе обращения украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Позже от него поступило предложение Путину сесть за стол переговоров.