 

Министры Совета Европы решили исключить Россию из организации

25.02.2022, 18:25, Новости дня
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Комитет министров Совета Европы решил исключить Россию из организации из-за начала военной операции на Украине, сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее глава МИД Германии подтвердила внесение Путина и Лаврова в санкционные списки.

До этого страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.

Также президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору.



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