 

Польша закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний

25.02.2022, 18:20, Новости дня
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“Я приказал подготовить постановление совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний”, – отметил он.

Poleci * em przygotowanie uchwa * y Rady Ministrów, która doprowadzi do zamkni * cia przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 25, 2022

Польское издание Money отмечает, что запрет вступит в силу с полуночи. Этим решением запрещены как взлеты и посадки в польских аэропортах для самолетов “Аэрофлота”, так и полеты над территорией Польши в другие страны.

Кроме того, “Польские Авиалинии LOT” не будут летать в Москву и Санкт-Петербург.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.

О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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