Кличко: Это уже кровавая война. Я буду бороться

“Это уже кровавая война”, – заявил мэр.

Он подчеркнул что Украина всегда была миролюбивым государством, но сейчас ее граждане вынуждены защищаться.

На вопрос о готовности защищаться с оружием в руках, он сказал: “У меня нет выбора. Я должен это сделать. Да, я буду бороться”.

Виталий Кличко и его брат Владимир вчера обнародовали совместное видеообращение, в котором назвали очередное вторжение России в Украину трагедией для всей Европы и призвали международных партнеров остановить российскую агрессию.

“Эта трагедия и бессмысленная война могут захватить и ваш дом. Эта трагедия может прийти в Европу и не только в Европу, но и в мир. Совместными усилиями нужно остановить эту агрессию, эту бессмысленную войну, в которой выигравших не будет”, – сказал Владимир Кличко.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.

О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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