 

Канцлер Австрии заявил о решении ЕС внести Путина и Лаврова в санкционный список

25.02.2022, 18:19, Новости дня
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Евросоюз договорился о внесении президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в санкционный список из-за военной операции на Украине, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Важным пунктом дискуссии на саммите Евросоюза был вопрос, как мы можем взять во внимание тех, кто символически несет ответственность за происходящее сейчас, за то, что в обеих руках несут оружие и не готовы вести диалог. Речь о министре иностранных дел Лаврове и президенте Путине. Мы были едины в том, что они будут включены в санкционный список. Их активы будут ограничены, но их передвижение – нет, поскольку это было бы нецелесообразно, если мы хотим дать шанс переговорам», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также подтвердила, что Путин и Лавров будут внесены в санкционные списки Евросоюза.

Страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.

Также президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору.



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