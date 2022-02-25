ЕР предложила налоговые льготы для использующих российское ПО и электронику компаний

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о налоговых льготах для компаний, использующих российское ПО и электронику. Принятие этого закона позволит активнее внедрять отечественные разработки в сфере ИТ в частных компаниях и государственном секторе.

Законопроект «Единой России» поможет снизить налоговую нагрузку для компаний, создающих или использующих собственное российское программное обеспечение, а также для компаний, создающих или приобретающих российскую электронику. Это будет способствовать стимулированию экономических отношений на российском рынке информационных технологий, говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Сегодня в Госдуму внесен законопроект, который был прямым запросом наших айтишников и который поможет увеличить спрос на отечественные цифровые решения, снизить налоговую нагрузку для компаний, использующих российские ИТ-продукты. Я абсолютно уверен, что самые талантливые ИТ-специалисты сегодня работают в России, поэтому важно создавать для них лучшие условия для жизни и работы. Именно для этого совместно с Правительством мы продолжаем реализацию второго пакета мер поддержки отечественной ИТ отрасли и подготовку третьего. Уверен, благодаря такой скоординированной работе с отраслевым сообществом, любые санкции на импорт иностранных технологий станут не угрозой, а стимулом для нашей экономики и промышленности», – отметил один из авторов документы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Авторы законопроекта отмечают, что налогоплательщики смогут самостоятельно определять коэффициент, который будет применяться при расчете амортизации. Ускорение амортизации российской радиоэлектронной продукции и исключительных прав на российское программное обеспечение позволит не только снижать налоговую базу по налогу на прибыль организаций, но и стимулировать производство и приобретение такой продукции.

Напомним, в 2020 году по инициативе «Единой России» был принят «первый пакет» мер поддержки ИТ-отрасли. Он увеличил количество аккредитованных российских ИТ-компаний почти на три тысячи и количество программных продуктов – на четыре тысячи.

В сентябре прошлого года по предложению партии Правительство утвердило «второй пакет» мер поддержки ИТ-отрасли. Он предусматривает более 60 мероприятий. В том числе стимулирование использования отечественного программного обеспечения, снижение административной нагрузки на ИТ-компании, продвижение отечественных ИТ-продуктов на зарубежных рынках. Налоговые льготы для российской инновационной продукции — основной этап реализации этих мер.

Конкретные мероприятия по цифровизации этих сфер уже зафиксированы в народной программе «Единой России», отметил ранее первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время совместного совещания партии и Кабмина, посвященного мерам поддержки развития сферы информационных технологий.