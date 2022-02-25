СМИ: Германия может заморозить активы россиян на 25 млрд евро

Активы россиян, которые могут быть заморожены в Германии в рамках санкций, насчитывают около 25 млрд евро, информирует издание Spiegel со ссылкой на данные германских ведомств.

«По данным официальных германских ведомств, российские граждане в Германии держат активы в размере примерно 25 миллиардов евро, которые могут заморозить», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

По данным издания, среди активов – доли в предприятиях, ценные бумаги, банковские вклады. За 2019 год российские фирмы и частные лица вложили в Германию 8,9 млрд евро в виде прямых инвестиций. Среди известных инвесторов назван Газпром. Отмечается, что реальный объем активов может быть еще больше за счет недвижимости.

Ранее глава МИД Германии подтвердила внесение Путина и Лаврова в санкционные списки.

До этого страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.

Также президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору.