Платье-арфа, рукава-часы и космонавты: как прошел показ Moschino на Неделе моды

Вчера, 24 февраля, свою осенне-зимнюю коллекцию в рамках Недели моды представил итальянский бренд Moschino. Креативный директор бренда Джереми Скотт, как и дизайнер Fendi, решил поднять архивы – в этот раз он вдохновлялся идеями основателя модного Дома Франко Москино. Тот в свое время создал коллекцию вещей, отсылающую к столовым приборам, мебели и даже ручками кранов с горячей и холодной водой. Джереми Скотт же создал свою интерпретацию мебели дорогого поместья, дополнив коллекцию сюрреалистическими отсылками к работам режиссера Стэнли Кубрика. Также орн вдохновлялся космосом и использовал в изделиях межгалактические цвета – черный и металлик наравне с золотом и бронзой – и футуристические формы. Сам он, кстати, был на бэкстейдже в костюме космонавта.

Джиджи Хадид, Джереми Скотт и Белла Хадид

Звездами дефиле стали сестры Хадид. Джиджи вышагивала по подиуму в в золотом платье c пышной юбкой из тюля, а также платье бронзового цвета с выступающими структурированными бедрами – форма юбки напоминала антикварный комод или спинку кресла. Ее сестра Белла же продемонстрировала черное облегающее платье с необычным декольте и шлейфом и черное платье средней длины с вырезом посередине груди в комплекте с туфлями с золотой лепниной.

Кроме этих образов в коллекцию также вошли платье-арфа, платье-бюстье с рукавами в виде настенных часов с кукушкой, платье-ковер, как у бабушки, шляпа-торшер и так далее. В общем, готовые костюмы для ремейка сцены диснеевского мультфильма “Красавица и чудовище” с ожившей мебелью и посудой.