 

Юлия Пересильд и Алексей Учитель воссоединились ради дочери

25.02.2022, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

23 февраля в кинотеатре  «Иллюзион» состоялась премьера полнометражного дебюта Наталии Кончаловской «Первый снег». Картина стала дебютом в большом кино и для исполнительниц ключевых женских ролей: Юлии Шульевой, сыгравшей выпускницу факультета финансовой стратегии, которой совсем не интересны рыночные тренды, и 13-летней Анны Пересильд, снявшейся в роли видеоблогерши, рассказывающей подписчикам о повадках хомяков.

Картину зрителям представили создатели и актеры фильма – режиссер Наталия Кончаловская, продюсеры Елена Степанищева и Анна Гаспарян, сценаристка Анна Соболевская, оператор Мария Фалилеева, композитор Ксения Кручински, актеры Елена Морозова, Юлия Шульева, Анна Пересильд, Марина Маныч, Маргарита Аброськина, Марк Эйдельштейн, Алексей Ильин, Иван Агапов, Глеб Бочков.

Анна и Юлия ПересильдАнна Пересильд и Алексей Учитель

Юлия Пересильд и Алексей Учитель впервые за долгое время появились на одном мероприятии – напомним, прошлой осенью актриса подтвердила, что они с режиссером расстались. Однако ради дочери смогли провести вечер вместе. Гостями премьеры также стали Светлана Тегин, Клавдия Коршунова, Екатерина Двигубская, Ирина Сосновая, Анар Халилов, Алексей Рязанцев, Татьяна Долматовская, Наталья Каневская, Петр Тодоровский-младший, Александр Богуславский и другие.

Я с радостью поздравляю с дебютом Наташу Кончаловскую, Юлию Шульеву и, конечно, свою дочь Аню. В фильме много смешного, но при этом в нем затрагиваются очень серьезные и вечные темы: отношения родителей и детей, проблема выбора, определение своего места в жизни.  В картине вы не найдете ни капли пошлости, все очень тонко и искусно рассказано, – сказала Юлия Пересильд, пришедшая на премьеру дочери.

Так редко бывает, когда кино тонкое, психологичное и абсолютно не похоже на дебютное. Оно удивительно светлое, но при этом очень серьезное и глубокое. Наташа Кончаловская – человек, обладающий профессией, вкусом и понимающий эту жизнь. Это не так просто! – поделился своими впечатлениями режиссер Алексей Учитель.

Фильм в прокате с 3 марта.

Юлия ПересильдПетр Тодоровский-младшийНаталья Кончаловская и Анна ПересильдАнар ХалиловЕкатерина ДвигубскаяТатьяна ДолматовскаяАлександр БогуславскийИева АндреевайтеМаргарита АброськинаАнна Пересильд



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Кофе, сыр и другие продукты, влияющие на запах изо рта так же, как чеснок (а также продукты, делающие дыхание приятным и свежим)

24.09 / В город Солнца зашли жандармы

16.12 / Скандалы: Особенности национального развода

08.06 / Послание президенту России — 298 пустых белых стульев

14.08 / Мнение: Полеты Ивана Денисовича

23.09 / Мнение: Демократические выборы в Канаде, лицемерный Госдеп и сириезация Берлина

17.08 / В Выхино-Жулебино построят пешеходный переход через Лермонтовский проспект

17.11 / Малышева посоветовала пить чай каркаде для снижения давления

18.10 / День памяти святого Луки: что нельзя делать 18 октября

29.03 / Офицер ВСУ призвал СМИ осторожнее писать о погибших в Донбассе солдатах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика