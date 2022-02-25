Юлия Пересильд и Алексей Учитель воссоединились ради дочери

23 февраля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера полнометражного дебюта Наталии Кончаловской «Первый снег». Картина стала дебютом в большом кино и для исполнительниц ключевых женских ролей: Юлии Шульевой, сыгравшей выпускницу факультета финансовой стратегии, которой совсем не интересны рыночные тренды, и 13-летней Анны Пересильд, снявшейся в роли видеоблогерши, рассказывающей подписчикам о повадках хомяков.

Картину зрителям представили создатели и актеры фильма – режиссер Наталия Кончаловская, продюсеры Елена Степанищева и Анна Гаспарян, сценаристка Анна Соболевская, оператор Мария Фалилеева, композитор Ксения Кручински, актеры Елена Морозова, Юлия Шульева, Анна Пересильд, Марина Маныч, Маргарита Аброськина, Марк Эйдельштейн, Алексей Ильин, Иван Агапов, Глеб Бочков.

Анна и Юлия Пересильд Анна Пересильд и Алексей Учитель

Юлия Пересильд и Алексей Учитель впервые за долгое время появились на одном мероприятии – напомним, прошлой осенью актриса подтвердила, что они с режиссером расстались. Однако ради дочери смогли провести вечер вместе. Гостями премьеры также стали Светлана Тегин, Клавдия Коршунова, Екатерина Двигубская, Ирина Сосновая, Анар Халилов, Алексей Рязанцев, Татьяна Долматовская, Наталья Каневская, Петр Тодоровский-младший, Александр Богуславский и другие.

Я с радостью поздравляю с дебютом Наташу Кончаловскую, Юлию Шульеву и, конечно, свою дочь Аню. В фильме много смешного, но при этом в нем затрагиваются очень серьезные и вечные темы: отношения родителей и детей, проблема выбора, определение своего места в жизни. В картине вы не найдете ни капли пошлости, все очень тонко и искусно рассказано, – сказала Юлия Пересильд, пришедшая на премьеру дочери.

Так редко бывает, когда кино тонкое, психологичное и абсолютно не похоже на дебютное. Оно удивительно светлое, но при этом очень серьезное и глубокое. Наташа Кончаловская – человек, обладающий профессией, вкусом и понимающий эту жизнь. Это не так просто! – поделился своими впечатлениями режиссер Алексей Учитель.

Фильм в прокате с 3 марта.

Юлия Пересильд Петр Тодоровский-младший Наталья Кончаловская и Анна Пересильд Анар Халилов Екатерина Двигубская Татьяна Долматовская Александр Богуславский Иева Андреевайте Маргарита Аброськина Анна Пересильд