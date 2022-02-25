 

Bloomberg: российский бизнес потерял $39 млрд

25.02.2022, 17:45, Разное
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…за первый день войны в Украине.

Российский бизнес потерял $39 млрд за первый день «военной операции» в Украине, следует из подсчетов Bloomberg. Это больше, чем потери богатейших бизнесменов РФ за все первые месяцы 2022 года, заявило агентство.

Больше всего, по данным Bloomberg, потерял президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, чье состояние менее чем за сутки сократилось на $6,2 млрд, до $13 млрд.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин, возглавляющий рейтинг Bloomberg Billionaires Index среди россиян, потерял около $3 млрд (до $26,1 млрд), глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов — $4,2 млрд (до $23 млрд).

Как отмечает агентство, с начала 2022 года Алекперов и Тимченко потеряли по $10 млрд (более 40%) своего состояния, что стало самым большим снижением среди всех российских миллиардеров. Общее состояние российских миллиардеров к концу прошлого года оценивалось в $375 млрд, отмечает Bloomberg.

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23 февраля, еще до вторжения в Украину, Bloomberg сообщал, что состояние 23 богатейших бизнесменов РФ за 2022 год сократилось на $32 млрд из-за ситуации вокруг Украины.

Санкции, введенные против РФ из-за признания президентом РФ Владимиром Путиным «ЛДНР», а также из-за вторжения в Украину, могут стать причиной еще большего сокращения состояния, отметил Bloomberg.

Источник: Новая газета



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