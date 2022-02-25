Брови нужно зачесывать наверх, а губы красить с середины: какими приемами пользуются голливудские визажисты

Звездные профессиональные визажисты знают секреты нанесения макияжа, благодаря которым вы всегда будете выглядеть ярко, эффектно и привлекательно. Вот некоторые советы относительно нанесения косметики.

Правильная подготовка кожи

Чтобы макияж выглядел максимально идеально и продержался как можно дольше, нужно правильно подготовить кожу к его нанесению. Нельзя забывать об увлажнении, поэтому нужно использовать качественный увлажняющий крем или за несколько минут до выполнения мейкапа сделать увлажняющую маску, которая насытит кожные покровы необходимой влагой.

Перед тем как нанести на лицо декоративную косметику, нужно использовать качественный праймер. Кожа с его помощью хорошо выравнивается, разглаживается и становится матовой. Кроме того, это помогает замаскировать расширенные поры. Кожа становится бархатистой на ощупь и готова к дальнейшему нанесению косметики.

Добавить каплю масла для кожи в косметику

Если хочется, чтобы кожные покровы были максимально сияющими, то стоит добавить каплю масла в свои косметические средства. Кроме того, это позволит намного проще наносить косметику. Благодаря маслу ее распределение по поверхности кожи будет намного проще. В то же самое время масло способствует увлажнению и хорошо справляется с шелушениями на лице.

Губка для макияжа

Если еще нет спонжа, то нужно обязательно приобрести его. Это очень полезное приспособление для нанесения косметики. Голливудские визажисты рекомендуют изначально намочить спонж в воде, хорошо отжать и только после этого наносить с его помощью косметику.

Тональное средство наносят похлопывающими движениями. Благодаря такому приему кожные покровы будут выглядеть максимально естественно, а макияж не будет похож маску.

Зачесать брови вверх

Ухоженные брови – основа для совершенно любого образа. К счастью, те времена, когда актуальны были “ниточки”, уже прошли. Сейчас огромной популярностью пользуются густые и выразительные брови.

Однако, если природа не наградила красивыми и густыми бровями, есть простой трюк, который поможет придать им визуальную притягательность. Для этого брови зачесываются щеточкой вверх, а затем фиксируются при помощи специальных средств. Они приобретут красивую форму и будут выглядеть максимально естественно.

Кремовые румяна

В косметичке обязательно должны быть румяна. Это средство поможет добавить притягательности внешности и сделать образ более милым.

Вместо классических пудровых румян стоит использовать средство с кремовой фактурой. Благодаря им кожа не пересыхает, цвет получается более интенсивным. К тому же средство намного дольше держится на лице.

Можно нанести кремовые румяна просто пальцами. Также можно использовать их вместо помады или в качестве теней для век.

Подводка для глаз

Многослойная подводка может стать отличным решением для нанесения красивой и идеально ровной линии.

Это достаточно простой трюк, который часто используют звездные визажисты. Для этого изначально нужно нанести коричневую подводку при помощи кисточки для макияжа. Затем добавить жидкий черный лайнер. На нижнем веке можно провести белую линию или же при желании использовать красивую и оригинальную цветную подводку.

Макияж губ

Изначально нужно обвести контур и заштриховать центр губ. После этого сверху нанести помаду. Красить губы нужно, начиная от центра.

Так они будут выглядеть более соблазнительными и привлекательными.