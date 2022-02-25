Скандалы: Запасной аэродром на Западе

Куда могут сбежать с Украины президент Зеленский и придворные олигархи

— Весь смысл так называемого прозападного цивилизационного выбора украинской олигархической власти заключался и заключается не в том, чтобы создать лучшие условия для благополучия народа, а в том, чтобы, подобострастно оказывая услуги геополитическим соперникам России, сохранить миллиарды долларов, украденных у украинцев и спрятанных олигархами на счетах в западных банках, — охарактеризовал украинских олигархов президент России Владимир Путин в своём обращении к жителям страны и соотечественникам.

Ещё накануне назначенного американцами на 16 февраля «российского вторжения» на Украину многие тамошние олигархи, депутаты и чиновники спешно покинули Незалежную, спасая себя и свои семьи. Некоторые — на личных самолётах. А накануне 22 февраля якобы отправил своих домашних подальше от родины и президент Украины Владимир Зеленский.

В одном из телеграм-каналов появилась аудиозапись телефонного разговора человека с голосом, очень похожим на президента Украины, который просит своего неизвестного собеседника организовать выезд родных: «Ну, там, в Испанию… Или, может, на Карибы».

— Договорись, чтобы моих за границу вывезли. Сегодня-завтра. 16-го не напали, но мне так будет спокойнее… Партнёры говорят, 22 февраля, когда Олимпиада эта китайская закончится. Снимем дом на месяц-другой. Папа будет орать, но ничего, я его успокою, пусть уезжают, — говорит человек, с голосом похожим на Зеленского.

При этом «супругу Лену» из-за повышенного внимания «конченых журналистов» президент Украины решил пока не отпускать из страны.

Правда это или нет, Владимиру Зеленскому и его семье в любом случае есть куда податься. Например, некоторое время назад в его декларации фигурировала собственность в виде пяти номеров в одном из отелей в Грузии. Сейчас эта собственность со страниц отчётности исчезла. Возможно, была переоформлена на какие-то компании, принадлежащие окружению президента.

В собственности у Зеленского находилась и вилла на побережье итальянского курорта Форте-деи-Марми. Недвижимость стоимостью 3,8 миллиона евро была оформлена на некогда задекларированную Зеленским итальянскую компанию San Tommaso. Сейчас фирма из Италии числится на супруге президента Елене Зеленской. Кроме того, с 2014 года супруги снимают в Лондоне квартиру площадью 92 квадрата. Эта иностранная недвижимость обошлась им почти в три миллиона долларов.

Ринат Ахметов

Ещё 30 января с Украины отбыл частный борт, увозящий самого богатого человека Украины — Рината Ахметова — в тёплые страны. Его пресс-служба объяснила отъезд якобы традиционным для олигарха зимним отдыхом. Дескать, уже 16 февраля наступающие российские войска бизнесмен встретит в Мариуполе, где его не видели на протяжении нескольких лет.

В 2021 году в рейтинге Forbes Ахметов занял 327-е место в мире среди мировых богачей. Его капитал оценивался изданием в 7,6 млрд долларов. Годом ранее украинский миллиардер приобрёл на Французской Ривьере самый дорогой в мире исторический особняк (Villa Les Cedres) стоимостью 200 млн евро. Имение площадью 1672,2 кв. м на участке площадью 14 га построили в 1830 году. Когда-то там жил король Бельгии Леопольд II. Кроме этого, в Лондоне олигарху принадлежал целый этаж в здании, расположенном в исторической части города.

Сергей Тигипко

Сергей Тигипко — бывший вице-премьер и министр социальной политики Украины, близкий друг и партнёр олигарха Игоря Коломойского, на протяжении многих лет возглавлявший «Приватбанк» и построивший вокруг него целую бизнес-империю. Тигипко имеет репутацию непотопляемого политика и коммерсанта. Он умел найти подход и к Леониду Кучме, и работать с «оранжевой властью» президента Виктора Ющенко, и входить в Кабинет министров Украины при Викторе Януковиче. В конце 2020 года состояние успешного при любой власти бизнесмена оценивалось в $567 млн.

Как выяснил Лайф, жена олигарха — Виктория Тигипко — является топ-менеджером медкомпании Zesty Ltd. в Великобритании. Согласно учредительным документам этой фирмы, она зарегистрирована по адресу 82 St John Street, London. Кроме этого, женщина владеет бизнесом во Франции, там ей принадлежит фирма, работающая в сфере управления недвижимостью Cospilland. На балансе юрлица находится шале в популярном у российских капиталистов французском Куршевеле.

Во французском реестре значится и украинский адрес жены Тигипко. Там находится большой особняк, расположенный в Обуховском районе Киевской области в селе Старые Безрадичи.

Яндекс.КартыТиханская улица, 34 на карте Киевской области — Яндекс.Карты

Дмитрий Фирташ

Дмитрий и Лада Фирташ владеют компанией по управлению фондами Chateau De Fompeyres, её офис находится в прованской коммуне Сен-Мартен-де-Кастийон во Франции. Это Альпы и Лазурный Берег.

Также Дмитрий Фирташ владеет управляющей недвижимостью фирмой AJM 8 в Ницце, которая выкупила дом по адресу 8 avenue jean Mermoz saint jean cap Ferrat 06230. Стоимость квартир в нём оценивается в миллионы евро.

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У Дмитрия Фирташа 100% акций LM Holdings — ещё одной компании в Ницце. Через неё, судя по учредительным документам, была приобретена за 24 млн евро историческая вилла La Mauresque, построенная в мавританском стиле более ста лет назад. Раньше она служила резиденцией Сомерсету Моэму. Площадь участка под ней достигает почти гектара.

Супруга олигарха — Лада Фирташ — является учредителем благотворительного семейного фонда Фирташ в Лондоне. Уже несколько лет там нет отчётности и просрочены счета. Адрес организации — 206 Brompton Road. Туда же Лада получает корреспонденцию.

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Игорь Коломойский

Главный «кошелёк» президента Зеленского бизнесмен Игорь Коломойский, чьё состояние в 2019 году оценивалось в $1,2 млрд, с Украины пока никуда не выезжал. По слухам, из-за возможного ареста в западных странах по делу сбитого в 2014 году над Донбассом пассажирского «боинга». Согласно одной из версий, это могли совершить люди Коломойского. Тем не менее семья олигарха нашла надёжное пристанище в Европе, а сам он имеет гражданство Израиля.

Миллиардер и его супруга Ирина Коломойская (в девичестве Чигрина) зарегистрированы в Женеве (Швейцария) по адресу Quai Wilson, 39. Возможно, жена олигарха и сейчас находится там. Держателем крупных активов семьи оказалась сестра Коломойского Лариса.

Она также прописана в Швейцарии и контролирует сразу четыре компании во Франции. Через фирму Beethoven VI, что на Rue des Petits Hôtels, 20 в Париже, она арендует землю и ряд помещений.

Согласно уставным документам, ей принадлежит огромная квартира площадью 800 кв. м с четырьмя комнатами для прислуги на шестом этаже на 1 Rue Beethoven. На эту же компанию оформлены помещения площадью 2600 кв. м на 12 Square Alboni. По данным Лайфа, стоимость этой недвижимости может достигать 11 млн евро.

Кстати, по тому же адресу у Ларисы зарегистрированы Beethoven III и SCI Medal — это фирмы, занимающиеся управлением недвижимостью. У последней на балансе находится шато «Панда», опять же, во французском Куршевеле. Его адрес 1850, rue de Nogentil.

Ещё сестра Коломойского владеет парижской фирмой Sci D’Anthylman, в собственности которой находится вилла Byblos стоимостью 3,1 млн евро. Она располагается на французском берегу Женевского озера в городке Anthy-sur-Léman. Скромная вилла расположена на участке площадью более 15 га и оборудована баскетбольной площадкой, футбольным полем и понтоном для стоянки яхт.

За пределами Франции Лайф обнаружил ещё один актив Ларисы Коломойской. Это риелторская компания Vera Real Estate, зарегистрированная в Монако.

Виктор Пинчук

В своё время Виктор Пинчук получил неформальное прозвище «самый богатый зять Украины» за то, что стал супругом дочери второго президента страны, Леонида Кучмы, Елены. Расцвет его могущества пришёлся именно на период правления свёкра. Интересы олигарха до последнего времени были сосредоточены в сфере металлургии, он является владельцем корпорации «Интерпайп». В 2008 году его состояние оценивалось Forbes в $5 млрд. Однако к настоящему моменту оно уменьшилось вдвое — до 2,5 млрд.

По слухам, в последние пару лет Пинчук активно распродаёт украинскую собственность и уже перевёз семью на постоянное место жительства в Лондон. Ещё в прошлом десятилетии чета Пинчуков купила фешенебельный дом в Лондоне по адресу Upper Phillimore Gardens, 17, который считается одним из самым дорогих в мире. Стоимость оценивается почти в $1,6 млрд. Это дороже Букингемского дворца.

Кроме этого, Лайф обнаружил местожительство супруги олигарха в Швейцарии. Елена Пинчук зарегистрирована на Münchensteinerstrasse, 8 в Базеле. Это город на северо-западе страны, столица немецкоязычного полукантона Базель-Штадт и административный центр одноимённой коммуны.

Егор Пережогин, Евгений Кузнецов