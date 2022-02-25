Скандалы: Роскошь «Пастора»

Как живёт и чем владеет идеолог военных преступлений в Донбассе

В течение восьми последних лет украинские военные целенаправленно обстреливали из крупнокалиберной артиллерии мирных жителей Донбасса. Среди погибших — более 2600 гражданских, а среди раненых — около 5500 человек. Следственный комитет России готов привлечь виновных к уголовной ответственности. Те, кто отдавал и исполнял приказы, уже известны поимённо. На данный момент в этом списке 85 человек. Один из самых одиозных — «кровавый пастор» Александр Турчинов.

— По поводу моего введения в список «особо разыскиваемых военных преступников». Эти угрозы меня совсем не беспокоят и не интересуют, — в «Фейсбуке» Турчинов храбрится и призывает к войне. — Берём оружие! Слава Украине!

Комсомолец, баптист и фигурант уголовных дел

Через месяц Александру Турчинову исполнится 58 лет. Он настоящий тяжеловес украинской политики: был вице-премьером, главой Службы безопасности, главнокомандующим Вооружёнными силами, секретарём Совета национальной безопасности и обороны, исполнял обязанности президента, председательствовал в Верховной раде.

Турчинов учился на металлурга, но по специальности почти не работал, предпочтя политическую карьеру. В конце 80-х он возглавил райком комсомола, затем заведовал отделом пропаганды обкома. В 1993 году стал советником Леонида Кучмы — будущего президента Украины. В нулевых считался другом и «правой рукой» Юлии Тимошенко, был вторым человеком в её партии «Батьковщина». В десятых встал на сторону Петра Порошенко, в двадцатых руководил штабом его партии «Европейская солидарность».

Александра Турчинова неоднократно называли лидером «ястребов» украинской политики за его агрессивные высказывания в адрес России. Он приравнивал СССР к гитлеровской Германии. Обвинял нашу страну в причастности к терактам в Брюсселе. Призывал к войне с русскими. Во время крымских событий оказался единственным, кто выступал за введение военного положения. «Когда Москву возьмём, тогда [война] и закончится», — заявлял Турчинов.

На Украине у Турчинова неоднозначная репутация. В 2009 году его обвинили в проведении госзакупок по неконкурентной схеме более чем на 52 млрд гривен. В 2017-м заподозрили в монополизации рынка обмена валют и неуплате налогов. Против него возбуждали три уголовных дела: в 2002-м за воспрепятствование расследованию отмыва серых денег, в 2013-м за призывы к государственному перевороту, в 2017-м за возможное хищение $800 млн из бюджета страны.

Любопытный штрих к портрету Александра Турчинова: он баптист и, будучи уже зрелым мужчиной, крестился в евангелистской церкви «Слово жизни». Турчинов проводит там диаконские служения и проповедует. В социальных сетях он получил прозвище — Кровавый пастор.

Имение и элитные квартиры

Александр Турчинов живёт в историческом «писательском» доме на углу улицы Михаила Коцюбинского в Киеве. Его двухъярусные хоромы площадью 200 м2 занимают шестой и седьмой этаж. Чтобы войти в квартиру, нужно пройти через охранника в «предбаннике» и две бронированные двери. Стоимость подобной недвижимости в пересчёте на российские рубли оценивается примерно в 120 млн.

Жене Турчинова — Анне — принадлежат просторные апартаменты на 382 «квадрата» в элитном ЖК «Альпийский». Этот жилой комплекс находится на склонах Батыевой горы на улице Протасов Яр в Киеве, славится великолепными видами из окон и высокими потолками на три с лишним метра. Территория огорожена и круглосуточно охраняется. Есть ландшафтный сад с фонтанами, фитнес-центр с бассейном, спа-центр и своя котельная. На вторичке подобное жильё продаётся за эквивалент 27 млн рублей.

Анна Турчинова не может позволить себе такую роскошь. Она скромный декан факультета экологии в Национальном педагогическом университете. Турчинов признавался, что смог заработать на всё это сам, предоставляя бизнесу консультационные услуги.

Не меньшую лепту в благосостояние семьи вносит тёща.

— Уникальная женщина. Двадцать лет работала на «Южмаше», где производили ракеты. Но когда настали другие времена, она со своим неуёмным характером пошла работать в практическую экономику. Занялась торговлей, — рассказывал Турчинов.

Тёщу Турчинова зовут Тамара Белиба. Её деловые таланты очень разнообразны. Она соучредитель житомирского фермерского хозяйства «Вакуло и ко», литовской консалтинговой компании «Экономикос институтас» и даже киевского кинопроизводственного предприятия «Кинотур». Но главный её бизнес — это две киевские фирмы в сфере управления недвижимостью «МЦ-офис» и «Экостильком». Через эти юрлица Белиба владеет шестью тысячами «квадратов» коммерческой недвижимости на проспекте Королёва, одиннадцатью сотками земли на улице Туровской, тысячей «квадратов» нежилых помещений на улице Коновальца в премиальной новостройке, а также настоящим барским имением в селе Белогородка неподалёку от Киева.

Поместье тёщи Турчинова представляет собой трёхэтажное шале площадью тысяча «квадратов» и полгектара земли. В нескольких сотнях метров находится особняк поскромнее, принадлежащий сыну Турчинова, 29-летнему Кириллу. К слову, Турчинов-младший числится старшим офицером Национальной гвардии. Но простые украинцы сомневаются, что этот парень участвовал в реальных боях, по этому поводу ходило множество мемов. Согласно торговому регистру Украины, офицер Кирилл Турчинов учредил фирму «Инфотур девелопмент», занимающуюся посредничеством в размещении рекламы, и имеет долю в киевском люксовом ресторане Montecchi Capuleti.

Егор Пережогин