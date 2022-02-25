 

Мнение: Второй день

25.02.2022, 17:35, Разное
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Над Киевом был сбит некий неизвестный объект. По одним данным — российский военный самолет, по другим — российская ракета. В любом случае это говорит о том, что первый этап — подавление систем ПВО — до конца не доведен. Украинские войска вчера, безусловно, были ошеломлены и подавлены, что, наверное, нормально при любом внезапном нападении, но постепенно начинают «огрызаться». И чем дальше, тем сильнее.

В сети уже много фото и видео с пленными с обеих сторон, но вот толп с белыми флагами, бегущих сдаваться, нет. Нет и населения с цветами. Начинаются позиционные бои, причем с переменным успехом, украинцы отбили обратно важный аэродром в Гостомеле, способный принимать самолеты любого класса, и куда могла начаться переброска псковского десанта по воздуху.

По первому дню, да и по первым дням вообще судить о происходящем не стоит. Однако еще день-два, и первое ошеломление, конечно, пройдет, сопротивление начнет нарастать. Российская армия пока не может применять свою авиацию, так как ПВО Украины нанесен ущерб, но явно не фатальный. Поэтому на территории Украины находится сейчас не более трети собранных для вторжения сил — нет поддержки с воздуха.

Тем не менее продвижение и захват новых контрольных точек продолжается. Насколько темпы наступления соответствуют запланированным, конечно, никому неизвестно. Но возникает вполне очевидный вопрос — если они замедлятся настолько, что под угрозой возникнет весь замысел — что в таком случае будут предпринимать в Москве? Варианта, в общем-то, два — всеобщая мобилизация с последующим забрасыванием противника телами наступающих или применение неконвенциональных средств нападения. Примерно представляя себе, что за люди сидят в Кремле, ожидать можно того и другого. Причем мобилизация — это долго, хлопотно и проблемно, а вот применение спецбоеприпасов — это быстро и беспроблемно. Ну, будет еще две-три санкции, теперь уже точно плевать.

Источник: Эль Мюрид



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