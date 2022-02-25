 

Компания «НеваРеактив» отказалась давать новые комментарии о покупке бария для ГКДЦ №1

25.02.2022, 17:30, Разное
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Поставки опасного бария в петербургский ГКДЦ №1 перестали комментировать в компании «НеваРеактив». Одна из сотрудниц заявила, что о трагедии запрещено говорить пока ведется следствие.
Ранее директор «НеваРеактив» Аркадий Камчаток активно отвечал на вопросы. Он прямо заявлял, что поставляемое вещество нельзя было использовать в медицинских целях.

В начале 2022 года стало известно о гибели семи человек этой зимой из-за отравления промышленным барием в ГКДЦ №1 после рентгена желудка. Эксперты считают, что Смольный под руководством губернатора Александра Беглова мог предотвратить случившееся, если бы внимательно контролировал сферу здравоохранения.
Источник: pravda.ru



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