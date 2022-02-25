 

Актер Ильин: Елена Яковлева непредсказуемо ведет себя на съемках

25.02.2022, 17:30, Разное
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Актер Андрей Ильин заявил, что коллега по цеху Елена Яковлева на съемках ведет себя довольно непредсказуемо. Вместе артисты задействованы в медицинской драме «Склифосовский».
Ильин рассказал, что несколько дней назад состоялись съемки корпоративной вечеринки очередного юбилея Склифа. Сам же персонаж актера был введен в сценарий в шестом сезоне. До этого Ильин сам смотрел сериал. Ему кажется, что зрителям нравятся неожиданные повороты, которыми наполнен кинопроект.

Причиной интереса публики являются и сложные судьбы героев. В жизни доктора Кривицкого достаточно проблем. Он был влюблен в однокурсницу, но вынуждено уехал в Израиль. Кода врач вернулся на родину, то вновь встретил первую любовь. Ею оказалась героиня Елены Яковлевой.

Ильин выразил надежду, что в десятом сезоне «Склифосовского» его герою удастся воссоединиться со своей экранной избранницей. Яковлеву он назвал замечательной артисткой, но на площадке ее нужно все время «ловить». Артистке не нравится учить текст, поэтому достаточно много она импровизирует. Из-за данной особенности с ней работать еще интереснее.

Источник: www.vokrug.tv



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