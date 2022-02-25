Мнение: Зачем росгвардейцы из Чечни отправились на Украину?

Перед отправкой из Грозного на Украину подразделения Росгвардии, сфомированного в Чечне, Рамзан Кадыров выступил перед вооруженными земляками и призвал Зеленского попросить прощения у Путина.

Так и сказал Кадыров: «Пользуясь случаем, хочу дать совет пока еще действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений».

И все-таки, зачем росгвардейцы из Чечни отправились на Украину? Чтобы заставить Зеленского просить прощения у Путина?

Или они очень хотят, чтобы на Украине все было так, как в Чечне?

Фотографии отсюда и отсюда

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