 

Теперь официально: Россия взяла под контроль Чернобыльскую АЭС

25.02.2022, 17:00, Разное
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В пятницу, 25 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга сообщил, что территорию возле Чернобыльской атомной электростанции полностью контролируют подразделения Воздушно-десантных войск России. По его словам, российская армия договорилась с украинскими военнослужащими о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.

Напомним, информация о том, что все объекты Чернобыльской АЭС и зона отчуждения оказалась под контролем российских войск, появилась накануне. Как отмечал премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль, пострадавших и погибших нет.

Военный эксперт Алексей Леонков, объясняя важность контроля российской армии над Чернобыльской АЭС в беседе с “Лентой.ру”, отметил, что этот объект мог использоваться для диверсий силами националистических батальонов Украины. По его словам, в такой же защите нуждаются и другие объекты в этой стране, которые представляют угрозу.

Ранее в Минобороны РФ опровергли информацию о ракетных ударах по Киеву. По данным ведомства, на самом деле украинцы сбили свой же истребитель
Су-27, который выполнял задачи воздушного патрулирования. Об этом подробнее писали “Дни.ру”.



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