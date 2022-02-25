 

В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести переговоры

25.02.2022, 17:00, Разное
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Накануне российские войска начали проводить специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как отмечали в министерстве обороны РФ, вооруженные силы России не наносят ракетные, авиационные или артиллерийские удары по городам. Выводится из строя военная инфраструктура, мирным жителям ничего не угрожает.

В пятницу, 25 февраля, украинский лидер Владимир Зеленский, записывая очередное видеообращение, предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры. Он призвал сесть за стол переговоров и заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.

Спустя некоторое время Кремль отреагировал на предложение Зеленского. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства готов отправить в Минск делегацию. В нее войдут представители министерств обороны и иностранных дел. В столицу Белоруссии также поедут люди из администрации президента России.

Ранее стало известно, что Россия взяла под контроль Чернобыльскую атомную электростанцию.
Военный эксперт Алексей Леонков объяснил насколько это важно. По его словам, националистические батальоны Украины могли использовать этот объект для диверсий.



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