Киев вступил в фазу обороны. В столицу заходит украинская военная техника

“Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах столицы раздаются выстрелы и взрывы. Украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян”, – говорится в сообщении.

Он добавил, что сегодня российская армия атаковала Киев, после 4.00 ракетные удары нанесены по жилым кварталам Киева. В результате попадания обломков ракеты сильно пострадал жилой дом на улице Кошица, 7-А. Ранения получили четверо жителей дома.

Также из-за наезда российской бронетехники на частное авто на Оболони пострадал мирный житель – пожилой мужчина. Он находится в реанимации больницы скорой помощи в тяжелом состоянии. Видео наезда на мужчину опубликовал артист Алексей Потапенко в Instagram.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

“В связи с приближением активных боевых действий городские власти обращаются к жителям Оболонского района с просьбой не выходить на улицы. Потому что это опасно. Оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить можно только после сигнала воздушной тревоги или если вы направляетесь в укрытие”, – сказал мэр столицы.

Он также призвал активизироваться всех, кто может помочь украинским военным оборонять столицу.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в видеообращении сообщил, что в столицу входит военная техника, а все диверсионно-разведывательные группы уничтожены и зачищены.

“Сейчас в Киев входит украинская военная техника, чтобы сдерживать оборону Киева. Обращаюсь ко всем киевлянам, ко всем тем, кто сейчас находится в Киеве, пожалуйста, не снимайте эту технику, не снимайте передвижение нашей техники. Это нужно, чтобы сохранить наш город”, – сказал он.

Денисенко также отметил, что в Киеве добровольцам раздали 18 тыс. автоматов для защиты города.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.

О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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