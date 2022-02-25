 

Чехия приостановила выдачу виз и временных видов на жительство россиянам

25.02.2022, 16:50, Новости дня
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Власти Чехии в ответ на военную операцию на Украине прекратили выдачу виз и временных видов на жительство гражданам России, сообщил премьер-министр республики Петр Фиала.

«Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и разрешений на временное проживание», – отметил он, передает ТАСС.

По его словам, исключения сделаны только для случаев, когда визы и виды на жительство нужны по гуманитарным соображениям.

Ранее страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.

Также президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору.

Между тем Россия, отвечая на предпринятые против нее меры, уже закрыла небо для Британии.



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