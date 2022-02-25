 

Россия получила ноту от МИД Украины с уведомлением о разрыве дипотношений

25.02.2022, 16:50, Новости дня
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Российская сторона 24 февраля получила ноту от МИД Украины с уведомлением о разрыве дипломатических отношений между странами, сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Также вчера мы получили ноту МИД Украины с уведомлением о разрыве диптношений с нашей страной, это не наш выбор, как вы понимаете», –передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Захаровой.  

По ее словам, «разрыв дипотношений является логическим результатом целенаправленной русофобской политики киевских властей».

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.



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