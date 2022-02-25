СМИ: Российских военных заметили на окраинах Киева

В Сети разместили первые кадры якобы перемещений российской бронетехники по окружной дороге украинской столицы, сообщают СМИ.

«Номера закрыты, вообще непонятно, кто…Русские флаги, ты видел?» – цитирует оператора РИА «Новости».

На подписи к видео сообщается, что ролик сняли на окружной дороге Киева.

Отмечается, что, судя по публикациям в украинских соцсетях и СМИ, российские войска уже взяли под контроль разные районы страны и окрестности Киева.

В Министерстве обороны РФ сообщали, что российские десантники высадились в пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель. «При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах РФ нет», – пояснял официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Также он отмечал, что российские военные блокировали Чернигов.

Накануне сообщалось, что в поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия Антонов, но сначала он был обстрелян из вертолетов. Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов.