Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София открыли памятный музей в честь диджея Avicii

Вчера в Стокгольме состоялось официальное открытие памятного интерактивного музея Avicii Experience. Мероприятие посетили единственный сын действующих короля и королевы Швеции принц Карл Филипп вместе с супругой, принцессой Софией. Вместе с отцом Avicii Класом Берглингом они перерезали символическую красную ленту и произнесли речь перед собравшимися. В частности, они поблагодарили инициаторов создания подобного места за целеустремленность и упорство – создание музея и сбор экспонатов занял долгие 2,5 года. Также они поделились личными воспоминаниями о Тиме Берглинге (настоящее имя диджея – ред.) – у них были с ним “хорошие отношения”, к тому же он играл на их свадьбе в 2015 году:

Он сделал нашу свадьбу незабываемой благодаря своей удивительной музыке, – сказали София и Карл Филипп.

А в 2019 году супруги посетили концерт в память об Avicii, все доходы с которого пошли в благотворительные организации, занимающиеся повышением осведомленности о психическом здоровье.

В экспозицию вошли как личные вещи Avicii (одежда, блокноты, гитары), так и его фотографии, видео, которые воспроизводятся на специальных интерактивных экранах, и ранее не изданная музыка.

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Публикация от Kungahuset (@kungahuset)

Напомним, о смерти диджея Avicii стало известно в апреле 2018 года. Он был найден мертвым в оманском городе Маскат. Печальную новость сообщила его агент Диана Барон:

С глубокой скорбью мы сообщаем, что потеряли Тима Берглинга, также известного как Avicii. Мы просим уважать их потребность в личной жизни в это трудное время. Никаких дополнительных заявлений не будет.

Avicii был одним из немногих диджеев, гастролировавших с мировыми турами. Его наиболее известные композиции Wake Me Up и Levels были на вершинах рейтинга Billboard. Незадолго до смерти Avicii был номинирован на престижную музыкальную премию Billboard Music Awards 2018 за альбом Avicii (01), выпущенный в 2017 году. Он сотрудничал со многими звездами, такими как Рита Ора и Мадонна. А Нил Роджерс, с которым Тиму удалось выстроить не только рабочие, но и теплые дружеские отношения, называл его младшим братом.

Причины смерти артиста назывались разные: 1 мая 2018 года таблоид TMZ сообщил, что он скончался в результате потери крови от нанесенных самому себе травм разбитой бутылкой. А тот же Нил Роджерс заявил, что в прошлом Avicii страдал острым панкреатитом из-за чрезмерного употребления алкоголя. А после удаления желчного пузыря и аппендикса в 2014 году он даже отменил серию шоу в попытке выздороветь. И что якобы болезнь стала причиной смерти.

Однако в пользу версии о самоубийстве говорил тот факт, что на диджея оказывалось высокое давление со стороны руководства и поклонников, которые заставляли его гастролировать и поддерживать свой имидж. В исследовании журнала GQ говорилось следующее:

Берглинг боялся расстроить фанатов. Он тяжело переживал тот поток ненависти, который обрушивался на него после отмены концертов.