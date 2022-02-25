 

Чужая свадьба: Шэрон Стоун поженила своих друзей

25.02.2022, 16:45, Разное
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Вчера на личной странице звезды “Основного инстинкта” 63-летней Шэрон Стоун появилось интригующее фото. На снимке изображен установленный на живописном пляже алтарь, утопающий в белых цветах, гости, а в центре она вся в белом. Но нет – актриса не вышла замуж. На этой церемонии у нее была почетная миссия – объявить брачующихся мужем и мужем. В этот день Шэрон поженила пару своих друзей-геев. 

Мне повезло: сегодня женила двух прекрасных людей, – подписала фото Шэрон. 

Шэрон не впервой такая необычная роль. Семь лет назад, в 2015 году, актриса провела свадебную церемонию и сочетала браком издателя The Wall Street Journal Энтони Сеннэйма и дизайнера Дэвида Уиткевица.

Сама же Шэрон Стоун была официально замужем дважды: в 1984 году актриса на шесть лет стала женой продюсера Майкла Гринбурга, а в День всех влюбленных в 1998 году Стоун вышла замуж за Фила Бронштейна, вице-президента и редактора газеты San Francisco Chronicle. В 2004 году пара, которая за время брака усыновила мальчика Роэна, разошлась, а ребенок остался с отцом. Шэрон позже усыновила еще двоих мальчиков.

Розамунд Пайк, Шэрон Стоун с сыном Роэном, июль 2021 года



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