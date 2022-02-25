Nvidia ограничила производительность видеокарт третьей серии на территории РФ

Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг заявил об установлении ограничения производительности на видеокартах RTX третьей серии на территории Российской Федерации.

Такие меры Хуанг объяснил военным конфликтом на Украине и признанием России суверенитета Луганской и Донецкой народных республик.

«Мы в Nvidia считаем, что недавние действия со стороны РФ нарушают основы мирового права и мы вынуждены принимать определенные меры в отношении стран-агрессоров, какими бы жестокими они не были», – заявил гендиректор компании.

Майнинг с использованием видеокарт Nvidia стал одним из основных способов заработка в России за последний год.

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