 

Nvidia ограничила производительность видеокарт третьей серии на территории РФ

25.02.2022, 16:31, Разное
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Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг заявил об установлении ограничения производительности на видеокартах RTX третьей серии на территории Российской Федерации. 

Такие меры Хуанг объяснил военным конфликтом на Украине и признанием России суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. 

«Мы в Nvidia считаем, что недавние действия со стороны РФ нарушают основы мирового права и мы вынуждены принимать определенные меры в отношении стран-агрессоров, какими бы жестокими они не были», – заявил гендиректор компании.

Майнинг с использованием видеокарт Nvidia стал одним из основных способов заработка в России за последний год. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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