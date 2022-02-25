 

Дружба – Личное мнение

25.02.2022, 16:22, Разное
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Кому война, а у кого-то сроки выходов марафонов горят. Нужно быть актуальной для текущей ситуации, предлагать людям то, что они хотят получить в моменте из потока.

Пока весь мир, затаив дыхание, следит за новостями с Украины, наша родненькая гуру желаний Блиновская продвигает марафончик Дружба.


Фото: Соцсети

Какой запрос нужно послать во Вселенную, чтобы случилась всеобщая дружба?

«Лучшее, что я могла сегодня сделать, – оплатить и пройти марафон Дружба», — публикует Блиновская мнение подписчицы.

Стоит недорого. Ну, а чего? Все же хотят дружбы, нужно понять, как попросить об этом эгрегор.

Сама гуру вещает истинами. Жизнь стоит смерти. Любовь — того, чтобы ждать. Что плохого она делает? Ничего, она ведь за мир, дружбу и, конечно, любовь. Люди, любите друг друга, пишет Блиновская.

Посылаете 15 тысяч, в ответ получаете потоки дружбы. Вот сейчас соберутся все марафонщицы, ка-а-ак пошлют вместе запрос и наступит мир. Заодно, многие забеременеют, наверное.

Что думаете? Поможет?

Источник: Лена Миро



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