 

Путин ведет войну с Украиной. День второй.

25.02.2022, 16:15, Разное
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С утра по Киеву вновь наносят ракетные удары, ЕС вводит новые санкции против России.

Президент РФ Владимир Путин начал военную «спецоперацию» против Украины с целью «денацификации и демилитаризации» страны. Российская армия сразу же вошла в Украину с нескольких направлений — из Крыма, со стороны Белгородской области и других приграничных регионов России, а также из Беларуси. ВС РФ весь день наносили удары по Киеву, Харькову и другим городам Украины. Минобороны РФ утверждает, что уничтожаются только военные объекты. Президент Украины Зеленский заявил, что бомбят и гражданских.

Под Харьковом при обстреле погиб 14-летний подросток. Всего Украина потеряла в боях 137 человек, 316 — ранены. О потерях со стороны РФ официально не сообщается, при этом в соцсетях публикуются видео с трупами в российской форме и допросами пленных российских военных. РФ обеспечила выход войск к Херсону и разблокировала Северо-Крымский канал. В Донбассе шли бои за Мариуполь и город Счастье. Под Киевом российский десант попытался занять аэропорт в Гостомеле, но ВСУ отбили его обратно.

Также армия РФ захватила Чернобыльскую АЭС. ЕС, США, Британия, Япония вводят санкции против Москвы, но не вмешиваются в конфликт. ЕК обещает запрет на продажу самолетов и ПО России, а также санкции против банковского и нефтяного сектора. В 44 городах РФ идут антивоенные протесты, задержаны более 1000 человек. «Новая газета» следит за конфликтом.

ОНЛАЙН

Источник: Новая газета



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