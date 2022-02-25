Ничем не хуже других плюс универсален: как собрать весенний капсульный гардероб в классическом стиле

Хотя офисный стиль постепенно выходит из моды, это не означает, что классика не в тренде. Другое дело, что эта классика перестала быть банальным набором, состоящим из белых блуз и юбок-карандашей. Вот из каких вещей вы можете составить стильный капсульный весенний гардероб.

Платья макси

Самые трендовые вещи — те, которые в светлых тонах. Не бойтесь комбинировать белоснежное платье с жакетом, курткой и даже плащом. Из обуви уместными будут ботильоны, высокие сапоги, челси.

Если вы не боитесь смелых экспериментов, то можете брать за основу не простые трикотажные платья, уместные для прохладной погоды, но также и атласные платья на бретелях наподобие ночной сорочки. В сочетании с блейзером оверсайз получится очень оригинально и стильно.

Костюм-тройка

Обычно женщины предпочитают комплекты из брюк и пиджаков. Однако если вы хотите прослыть настоящей модницей, тогда смело выбирайте комплект с жилетом и пиджаком. В таком костюме вы будете выглядеть неотразимо. Он станет неотъемлемой частью вашего офисного лука, поможет в создании образа бизнесвумен. Заодно лишите себя дополнительного стресса в плане подбора одежды, комбинирования вещей, ведь у вас уже есть готовый комплект.

Тотал-лук

Белое в сочетании с черным — это та классика, которая никогда не выходит из моды. Но согласитесь, что иногда такой образ выглядит скучно и обыденно. Почему бы тогда не облачиться в одежду другого цвета? Приветствуются любые монохромы. Это могут быть как яркие насыщенные, так и приглушенные пастельные оттенки.

Мужской костюм

Вещи мужского кроя только подчеркивают женственность на девушках, плюс помогают в создании неформального образа. Смело надевайте брючный костюм оверсайз, который скроет вашу фигуру. В такой одежде можно смело оправляться на совещание или на деловую встречу.

Кстати, необязательно сочетать вещи с элегантными туфлями на каблуках. Вы можете остановить выбор на чем-то более удобном и комфортном. Например, на кедах, кроссовках, обуви на низком ходу.

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Черный верх и белый низ

Самый привычный для нас вариант — это черный низ в сочетании с белым верхом. Но согласитесь, что это немного скучновато: хочется добавить какого-то креатива, изюминки. Тогда можно поступить наоборот: низ сделать белым, а верх – черным.

По сути, сочетание цветов остается неизменным, а выглядит уже совсем по-другому.

Кожаные штаны

Изделия из кожи взорвали фешен-показы в прошлом году, и до сих пор такие вещи не уступают своих позиций. Кожаные брюки не выглядят вызывающе, если сочетать их с блейзером, вязаным жилетом, рубашкой.

Что касается обуви, то гармоничное сочетание получается с туфлями на невысоком каблуке. Также подойдут ботинки челси на высокой, но плоской платформе.

Жилетки

Модное сочетание предстоящего сезона — это брюки с широкими штанинами, классическая рубашка оверсайз и жилетка, сидящая по фигуре. Образ получается хоть и неформальным, но все же подходящим для офиса. Необязательно жилетка должна быть нейтрального базового цвета наподобие коричневого или синего. Можете взять что-то поярче, например изделие апельсинового цвета.