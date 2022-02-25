Скандалы: Молдавская долговая яма

Страна оказалась на пороге дефолта: Кишинев накопил огромные долги и рискует с ними не расплатиться

Молдавия накопила огромные долги и рискует с ними не расплатиться. Как уверяет бывший президент республики Игорь Додон, страна набирает всё новые заимствования, чтобы возвращать старые, и в итоге оказалась на пороге дефолта. Всё это накладывается на острый энергетический кризис, возникший из-за того, что страна не в состоянии рассчитаться с Россией за газ.

Реальна ли перспектива того, что республика не сможет платить по своим обязательствам, разбирались «Известия».

Рекордные займы

Внешний долг Молдавии достиг рекордных показателей — порядка $9 млрд, или 40% ВВП. В принципе такой уровень долговой нагрузки считается приемлемым. Однако в этом году власти республики снова запланировали занять по максимуму. В 2022 году правительство планирует заимствовать рекордный объем средств — $962 млн, из которых $345 млн пойдут на выплату уже имеющихся долгов. Только на погашение процентов по взятым ранее кредитам кабмин выделит порядка $167 млн — рекордную для Молдавии сумму.

Как предупредил экс-президент республики Игорь Додон, из-за рекордного объема внешних займов, которые планирует правительство для возврата долгов и погашения процентов по взятым ранее кредитам, страна рискует столкнуться с дефолтом.

«Долг правительства стремительно растет, а риски дефолта становятся реальностью для Молдавии», — написал Додон в своем Telegram-канале. По мнению экс-президента, до такого положения дел республики довели власти: отсутствие стимулирующей экономической политики, роста бюджетных доходов и активизации секторов экономики компенсировали «беспрецедентными кредитами».

Дорого обойдется

Как указал Додон, из-за того, что нацбанк уже в шестой раз повысил базовую ставку, взятые правительством на внутреннем рынке кредиты подорожали более чем на 60%.

«Жизнь в долг никогда не заканчивается хорошо. Эта власть скоро уйдет, но ее некомпетентность и ошибки, совершенные за последние месяцы, дорого нам обходятся», — заявил политик.

Если в 2020 году и в первой половине 2021 года правительство брало займы под 5,5% годовых (для двухлетних государственных ценных бумаг, наиболее популярных), то сейчас ставка — порядка около 10% годовых.

Экономисты ранее предрекли экономике Молдавии в 2022 году ряд серьезных проблем. В частности, в своем исследовании аналитический центр Expert-Grup указал на опасность наращивания госдолга в условиях пандемии. Несмотря на то что в прошлом году стране удалось достичь самых высоких за последние три десятилетия темпов экономического роста (ВВП увеличился на 9,8%), усилились бюджетные риски и риски неплатежей.

На эту же угрозу обращал внимание и Всемирный банк (ВБ). Аналитики указывали на то, что взлет показателей госдолга помешает беднейшим странам финансировать свои текущие обязательства. По оценкам ВБ 60% беднейших стран требуется реструктуризация задолженности или потребуется в ближайшее время. По данным ВБ, 74 страны с наименьшими доходами в 2022 году должны будут выплатить $35 млрд в качестве платежей по госдолгу, что на 45%, или на $11 млрд, больше, чем в 2021 году.

«Дефолт Молдовы более чем реален: погасить государственный долг в кратчайшие сроки она не сможет — ей попросту неоткуда взять деньги. Доходов бюджета точно не хватит, Европейский союз, США и Международный валютный фонд еще десять раз подумают, давать Молдове займы и гранты или нет — расплатиться с ними ей нечем, ведь промышленность в ней слабая, с природными ресурсами туговато, сельское хозяйство никому особо не интересно», — сообщил «Известиям» независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Единственным выходом в этой ситуации может стать реструктуризация задолженности, но и то если согласятся кредиторы.

В последний вагон

Экономику толкает в пропасть и разразившийся в республике осенью прошлого года энергетический кризис. Соглашение с «Газпромом» подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Российская компания в итоге предупредила, что прекратит поставки топлива с 21 января, если не получит авансовый платеж до 20 января. По контракту, «Молдовагаз» обязан до 20-го числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц. Деньги на ежемесячные платежи «Газпрому» наскребают с трудом и в последний момент.

Так, в январе «Молдовагаз» оплатил «Газпрому» аванс за газ за день до его отключения. Выплаты в срочном порядке стали возможны благодаря тому, что парламент ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней.

«В прошлом «Газпром» разрешал накопление долгов за короткий период, после чего Молдова выплачивала долг. Сейчас компания поступила более жестко, требуя незамедлительной оплаты. И власть использует этот аргумент для демонстрации того, что «Газпром» закручивает гайки. Хотя в принципе у «Газпрома» есть для этого повод — когда в ноябре шло подписание контракта, молдавская сторона не всегда вела себя корректно», — пояснил «Известиям» молдавский политолог, эксперт Российского совета по международным делам Корнелиу Чуря.

После длительных переговоров «Молдовагаз» и «Газпром» подписали контракт на пять лет, причем, как отмечали в российском концерне, — практически на условиях молдавской стороны, но при условии 100-процентной оплаты текущих платежей. Но как страна рассчитается с уже имеющимся долгом — непонятно. Это $709 млн (433 млн самого долга плюс начисления за просрочку), которые республика вряд ли отдаст в течение ближайших месяцев.

«Значит, «Газпром» может либо временно приостановить поставки голубого топлива в Молдову или вообще расторгнуть ранее заключенный долгосрочный контракт. Тогда Молдова в прямом смысле сядет на голодный паек, импорт природного газа из других стран погоду не сделает и ее экономика попросту свалится в затяжной штопор, в котором дефолт вообще станет неминуемым», — заключил Хазанов.

Оксана Белкина