Скандалы: Шеф-редактор сайта «Ведомостей» Александр Малахов судится с работодателем

Сотрудники редакции пожаловались в прокуратуру на увольнения и невыплату зарплаты

Пять сотрудников «Ведомостей» написали заявление в Останкинскую межрайонную прокуратуру и Государственную инспекцию труда в Москве после получения уведомлений «о сокращении и предстоящем увольнении» в связи с упразднением онлайн-редакции издания с 20 апреля. Как пояснил РБК шеф-редактор сайта Vedomosti.ru Александр Малахов, помимо него заявление подписали также корреспонденты Владислав Пузырев, Татьяна Морозова, Наталья Иванкина и редактор сайта Егор Ефимчик.

На сайте «Ведомостей» сотрудниками подразделения Vedomosti.ru названы девять человек, не считая Малахова.

Морозова рассказала РБК, что с сотрудниками онлайн-редакции расформирование подразделения никто не обсуждал: «Директор по персоналу держала в секрете тему беседы до момента, когда нас вызывали по одному и при свидетелях зачитывали уведомления, словно это приговор суда. Гендиректор, подписавший уведомления, так и не появился и не объяснился». Она отметила, что «подразделение приносит большую долю трафика», а реорганизация не улучшит работу и «несет риски» для издания.

В заявлении, частичный текст которого имеется у РБК, сказано, что сокращение имеет признаки фиктивного, так как всем, кроме Малахова, под угрозой увольнения было предложено перейти в редакцию газеты «Ведомости» с похожими наименованиями должностей и с сохранением окладов. Малахову предложена должность выпускающего редактора с понижением оклада. «Проведенные работодателем преобразования не приводят к уменьшению общего числа сотрудников, как это прямо предполагается п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ при сокращении, а используются для целей принудительного перевода работников из одного структурного подразделения в другое с ухудшением их положения и оказания давления на них», — говорится в заявлении.

Малахов сейчас судится с АО «Бизнес Ньюс Медиа», издателем «Ведомостей», следует из базы Мосгорсуда. В Останкинский районный суд Москвы в январе поступили два иска, причина спора в обоих случаях сформулирована «как признание недействительным заключения служебной проверки, дисциплинарных взысканий, результатов аттестации, результатов конкурса на замещение должности государственной (муниципальной) службы». Заседания по этим искам назначены на 10 и 22 марта.

Малахов утверждает, что работодатель впервые привлек его к дисциплинарной ответственности в августе 2021-го. Но этот приказ, относящийся к пропуску совещания с гендиректором, впоследствии был отменен трудовой инспекцией, а два других взыскания, которые Малахов считает «надуманными», оспариваются в суде. Решение об упразднении онлайн-редакции было принято уже после ознакомления издателя с исками.

В частности, одно из взысканий Малахов, по его словам, получил спустя несколько дней после того, как отказался писать текст о создании «глобальной ассоциации деловых СМИ», в которую на тот момент из СМИ вошли только «Ведомости» и «Федералпресс». У этих изданий один собственник — Иван Еремин.

Малахов также утверждает, что приказ об упразднении онлайн-редакции был подписан гендиректором АО «Бизнес Ньюс Медиа» Михаилом Нелюбиным на следующий день, когда Малахов направил письмо руководству «Ведомостей» с описанием проблем с аудиторными показателями, подписчиками и цитируемостью в издании при и.о. главного редактора Ирине Казьминой (она же занимает должность и.о. главного редактора сайта Vedomosti.ru).

Гендиректор «Бизнес Пресс Медиа» Михаил Нелюбин, и.о. главного редактора «Ведомостей» Ирина Казьмина, собственник издания Иван Еремин и его представитель не ответили на запросы. РБК также обратился за комментарием в Останкинскую межрайонную прокуратуру и Государственную инспекцию труда.

Еремин стал владельцем «Ведомостей» в мае 2020 года, выкупив газету у Иветты Вороновой. При этом до сделки инвесторами издания себя называли Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур. За «Ведомости» было заплачено 160 млн руб., кроме того, новый собственник за 14 млн руб. заключил договор с прежними инвесторами об уступке требований по ранее выданным займам.

Малахов работает шеф-редактором Vedomosti.ru с лета 2020 года, осенью 2021 года несколько недель был врио главного редактора газеты «Ведомости».

Как развиваются «Ведомости» при новом собственнике

Последние доступные данные измерителя Mediascope об аудитории сайта Vedomosti.ru относятся к октябрю 2021 года: тогда ежемесячная всероссийская аудитория на декстопах и мобильных устройствах равнялась 2,8 млн человек старше 12 лет; годом ранее, в октябре 2020-го, это были более 5,7 млн человек.

Аудитория одного печатного номера «Ведомостей» в мае—октябре 2021 года составляла, по подсчетам Mediascope, 101,3 тыс. жителей крупных городов старше 16 лет, годом ранее это были 163 тыс. человек.

По итогам 2021 года, как следует из данных «Медиалогии», «Ведомости» оказались на пятом месте по индексу цитируемости печатных СМИ, уступив четвертую по результатам 2020 года позицию «Комсомольской правде». Суммарный индекс цитируемости, который по собственной методике рассчитывает «Медиалогия», по итогам 2021 года для «Ведомостей» составил 6,8 тыс. баллов, по итогам 2020-го — почти 10,5 тыс. баллов.

Евгения Стогова