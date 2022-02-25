 

Военная техника в ДНР

25.02.2022, 15:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сравнивать армию России и защитников ЛНР и ДНР невозможно. Последние вооружены тем, что досталось им от украинской армии в 2014 году, а у армии России на вооружении стоит ультрасовременная техника, что сейчас наглядно демонстрируется во время спецоперации по освобождению ДНР и ЛНР.

Эти кадры сняты на границе России и ЛДНР после подписания президентом России указа о признании республик. На снимках видно, что в сторону Донбасса выдвинулись колонны военной техники.

БТР

Автоцисцерны для транспортировки горючего

Танки

Бронеавтомобили “Тигр”, которые применялись российскими военнослужащими во время освободительной операции в Сирии.

Кроме того, в спецоперации задействована военная авиация и артиллерия. Донбассу при необходимости могут помочь комплексами РЭБ “Палантин”, которые были поставлены на вооружение только год назад, глушилками против “Байрактара”, “Искандерами-М”, а если потребуется, то и комплексами С-300 и С-400.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что по просьбе властей ЛНР и ДНР принял решение о проведении специальной военной операции по освобождению этих народных республик. В настоящее время спецоперация успешно выполняется.

По данным Минобороны России, по состоянию на 25 февраля группировка войск ДНР на Волновахском направлении продвинулась еще на километр вглубь обороны нацбатальонов. Группировка войск ЛНР в районе Степовое продвинулась на девять километров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Рената Пиотровски: 10 коротких вопросов

08.09 / Конституция роботов

01.12 / Тренер Татьяна Тарасова выразила недовольство по поводу нового номера Милохина и Медведевой

11.04 / Юрий Лоза не верит в будущее у российских артистов за рубежом

31.12 / Лукашенко предложил России помощь по ленд-лизу

21.09 / Мнение: Профессор, предотвративший панику….

23.03 / Мнение: Доля экспорта нефти к добыче, курс на дедолларизацию и рост ВВП без карантина

15.12 / Гела Месхи балует дочь от Екатерины Климовой

02.11 / Извинительное

24.10 / Политолог: Власть готова открыть огонь по протестующим белорусам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика