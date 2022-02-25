Под Мариуполем идут бои, в городе работают диверсанты, из-за обстрелов повреждены жилые дома – мэр

“Идут ожесточенные бои по всем направлениям. Сегодня украинская армия дает отпор врагу, который прорывается через границы РФ, через границы Беларуси. Сегодня мы защищаем не только свою землю, землю всей страны – Украины, но и защищаем Европу”, – сказал он.

Мэр отметил, что жилой фонд пострадал из-за обстрелов.

“Жилой фонд сегодня, к сожалению, также пострадал после вчерашних обстрелов. Мы уже понимаем четко, сколько было обстрелов и сколько жилого фонда пострадало по разным улицам… К сожалению, мы имеем достаточно серьезные разрушения жилого фонда. Приступить к их локализации с точки зрения приведения их в порядок можно будет тогда, когда мы получим режим тишины. Режима тишины на сегодня нет. Идет бой в районе Павлополя, соответственно – не можем приступить к восстановлению жилого фонда”, – заявил он.

По словам Бойченко, транспорт работает в штатном режиме, проезд бесплатный.

“Также есть информация от наших военных, что в городе работают диверсионные группы. Один из диверсантов сегодня был задержан. Он наносил метки на критически важную инфраструктуру, чтобы дестабилизировать ситуацию”, – сказал мэр.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.

О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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