 

Гребенщиков: Эта война – позор и безумие России

25.02.2022, 15:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Эта война – позор и безумие России”, – заявил он.

Репост высказывания Гребенщикова сделали 3 тыс. пользователей.

https://www.facebook.com/grebenshikov/posts/528594491961077

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.

Западные страны обещали ввести против РФ строгие санкции в случае нападения на Украину. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Россия в сентябре увеличила время задержки судов, идущих через Керченский пролив – мониторинг BlackSeaNews

27.02 / Apple собирается обновить модельный ряд смартфонов еще в этом году

24.03 / Севший на мель контейнеровоз в Суэцком канале все еще блокирует десятки судов

25.11 / CGTN – Луна снова в моде, и у России на неё большие планы

09.11 / Сербия выразила заинтересованность в локализации производства вооружений России

30.12 / В 2021 году в рамках “Большого строительства” в Украине восстановили 5098 км дорог – Мининфраструктуры

29.07 / США и Австралия намерены расширять военное сотрудничество на фоне напряженности с Китаем

12.06 / Власти Беларуси отреагировали на прекращение трансляции в Украине канала “Беларусь 24”

02.10 / С начала оккупации Крыма в армию РФ незаконно призвали около 25 тыс. человек – МИД Украины

12.10 / Рахмон победил на президентских выборах в Таджикистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика