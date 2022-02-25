Верещук – лидерам стран НАТО: Хватит слов. Закройте нам небо, дайте нам оружие, остальное мы сделаем сами

“Как украинский политик обращаюсь к лидерам стран НАТО. Вчера в наших отношениях начался новый этап. Больше нет места хитроумным разговорам и загадочным недомолвкам. Вы или делаете, или нет. Хватит слов вместо поступков”, – написала она.

Украинский политик подчеркнула, что у представителей НАТО “еще есть шанс поступить правильно”.

“Закройте нам небо, дайте нам оружие, остальное мы сделаем сами!”, – заявила Верещук.

https://www.facebook.com/vereshchuk.ukraine/posts/447523670494335

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.

В связи с агрессией России против Украины против РФ введены новые санкции рядом стран, в том числе США, Великобритания, Канада, а также Европейским союзом.

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