Российские магазины запасли макароны и гречку на 50-70 дней

Магазины РФ создали достаточный запас макарон, гречки и другой бакалеи на 50-70 дней, информирует пресс-служба Минпромторга.

«Бакалейные товары (макароны, гречка и т. д.) (есть в запасах сетей – прим. ВЗГЛЯД) на 50-70 дней, средства гигиены – свыше 70 дней», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.

Потребительский рынок в стране работает в штатном режиме, товарный запас в магазинах и распределительных центрах по основным социально значимым категориям составляет 40 дней, добавили в ведомстве.

«Особое внимание уделяется торговым сетям и магазинам в южных регионах – Ростовской, Воронежской, Белгородской областях, Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что крупные торговые сети регулярно обновляют запас в магазинах и в распределительных центрах по основным социально значимым категориям минимум на 40 дней.

«Торговые сети – члены АКОРТ в настоящий момент не фиксируют ажиотажного спроса на продовольственные и непродовольственные товары, в том числе в социально значимых категориях», – рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.