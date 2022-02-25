Путин рассказал Си Цзиньпину о спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин по телефону проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина об истории украинского вопроса и военной спецоперации на востоке Украины, сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая.

Путин рассказал основную историю украинской проблемы, а также проинформировал о военной спецоперации РФ на востоке Украины и позиции России, передает ТАСС со ссылкой на телеканал.

«Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне», – сообщил Путин, слова которого приводит МИД КНР, передает РИА «Новости».

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин позвонил президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.