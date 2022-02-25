Минобороны заявило об успехе десанта у аэродрома Гостомель под Киевом

В пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель успешно высадились российские десантники, в операции было задействовано более 200 вертолетов, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что потерь среди вооруженных сил РФ нет. В операции было задействовано более 200 вертолетов. Успех операции был обеспечен подавлением ПВО и изоляцией района десанта с воздуха.

Силы ВДВ РФ соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокировку Киеве с западной стороны, передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что в поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия Антонов, но сначала он был обстрелян из вертолетов. Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов.

Международный аэропорт Гостомель расположен в 25 км от Киева.