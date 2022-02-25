Принц Гарри и Меган Маркл получат престижную награду за свою благотворительную деятельность

Принц Гарри и Меган Маркл – главные ньюсмейкеры среди монарших особ в последние дни. Одновременно появились две новости о герцоге и герцогине – о том, что Гарри подал в суд на таблоид, и о новой награде в копилке супругов.

Пару удостоили престижной Президентской премии NAACP Image, которой отмечают особые достижения, в частности, за деятельность своего благотворительного фонда Archewell и активную общественную позицию. Об этом стало известно благодаря совместному заявлению пары.

Для нас это большая честь быть отмеченными президентом NAACP Дерриком Джонсоном — усилия его организации по защите гражданских прав цветного населения так же важны сегодня, как и 115 лет назад. Мы гордимся тем, что поддерживаем работу NAACP, а также сотрудничаем с организацией в недавно созданной ежегодной премии NAACP – Archewell в области цифровых гражданских прав, которая будет вручена доктору Сафии Ноубл в рамках 53-й церемонии вручения наград NAACP Image, — говорится в заявлении Меган и Гарри.

В свою очередь президент NAACP Деррик Джонсон также отметил, что рад вручить премию монаршим особам.

Мы очень рады вручить эту награду принцу Гарри и Меган, герцогу и герцогине Сассекским, которые вместе откликнулись на призыв к социальной справедливости и присоединились к борьбе за справедливость как в США и вокруг, – отметил он.

В разные годы лауреатами этой престижной премии за особые достижения и выдающуюся государственную службу становились Мухаммед Али, Джесси Джексон, Колин Пауэлл, Леброн Джеймс, Рианна, Джей-Зи и Лорин Хилл, а также 42-й президент США Билл Клинтон, теннисистки Винус и Серена Уильямс.

Церемония вручения премии NAACP Image Awards состоится в эту субботу, 26 февраля, в Лос-Аджелесе.