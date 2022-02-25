Звезда фильма “Маленькая мисс Счастье” Эбигейл Бреслин выходит замуж

Эбигейл Бреслин, известная по ролям в картинах “Маленькая мисс Счастье”, “Добро пожаловать в Zомбилэнд” и “Тихий омут” объявила о помолвке со своим бойфрендом Ирой Кунянски, с которым встречается около пяти лет. 25-летняя актриса опубликовала на своей странице в Instagram фотографию своей левой руки с кольцом и подписью:

Я подумала и сказала “Да!”

Позже девушка выложила нерезкий снимок, на котором запечатлен тот самый момент, когда Ира делает ей предложение. Вероятно, все произошло на берегу моря.

Американская актриса Эбигейл Бреслин получила всемирную известность, когда ей было всего 10 лет. В 2006 году она была номинирована на премию “Оскар” в категории “Лучшая женская роль второго плана” за роль Олив Хувер в фильме “Маленькая мисс Счастье”. Тем самым она стала одной из самых молодых номинантов в истории американской киноакадемии.

Последней на данный момент ее киноработой стала главная роль в фильме “Тихий омут”, который вышел в прошлом году. Вместе с Мэттом Деймоном они сыграли отца и дочь. По сюжету, он едет из Оклахомы во Францию, чтобы помочь дочери, которая была арестована за убийство.

У Эбигейл есть два старших брата – Райан и Спенсер Бреслин, которые также являются актерами.