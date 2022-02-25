 

Спела – Личное мнение

25.02.2022, 14:53, Разное
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Впервые за пять лет Земфира Рамазанова дала вчера свой концерт. Да, в это ужасное время — пела.

Пользователи соцсетей осудили Земфиру. Как вы можете, имейте совесть — и так далее, чего только не пишут, я даже не решусь цитировать.


Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Я не поклонница Земфиры и её творчество мне безразлично. Зато я умею смотреть объективно на вещи.

В случае с Земфирой я вижу, что у неё есть поклонники. Они ждали живого общения со своей певицей долгие года.

Сам концерт, насколько я понимаю кухню устройства подобных выступлений, готовился не один месяц и не два.

Да, вокруг сейчас далеко не праздничная атмосфера. Но почему Земфира должна отменять выступление?

Если бы это было бы цирковое представление, клоуны, что-нибудь с перьями и дикими плясками, тут можно было бы подискутировать. Так нет ведь — песни Рамазановой совсем не про безудержное веселье.

Несмотря на то, что вокруг творится, жизнь продолжается. Несмотря на настроение, всё равно нужно работать. Почему нельзя Земфире осуществлять свою профессиональную деятельность?

Действительно не понимаю. Слушаю вас очень внимательно, объясните.

Источник: Лена Миро



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