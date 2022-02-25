Юлия Латынина: Мир просто разделится на свободных — и нас

Какая часть Украины останется свободной — зависит от украинских войск. Но для России, боюсь, все кончено.

Россия начала войну с Украиной. Произошло то, о чем американская разведка предупреждала в течение нескольких месяцев.

И нет сомнений: Путин действительно верит в то, что говорит. Согласно его картине мира, он воюет в Украине с Америкой.

Это понятный феномен. СССР противостоял США и вел войны по всему земному шару.

Эта война — первая мировая война, которая происходит не только в прямом эфире, но и в социальных сетях, да и еще и была предсказана в подробностях. Поэтому все попытки официальной пропаганды выдать ее за «оборону от агрессии НАТО» сработают только внутри России, где такая точка зрения станет обязательной.

Эта война — попытка опрокинуть существующий мировой порядок сытого и ленивого Запада. В этом — уходящем теперь — мире развитые страны друг с другом не воевали,

а вес их определялся экономическими и техническими достижениями.

Путин верно нащупал яремную вену Запада, его уязвимость: нежелание воевать и беззащитность перед грубой военной силой. Путину показалось, что после триумфа талибов настал черед и для его триумфа.

Это фатальный просчет. Запад действительно бессилен против средневековых дикарей, которые не представляют угрозы ни для кого, кроме своего собственного народа. Но РФ — сравнительно развитая страна, а Запад нуждается в показательном примере объединения перед злом.

Россию долго умиротворяли. Но всякой политике умиротворения приходит конец — по мере роста аппетитов старухи. Когда старуха захотела быть Владычицей Морскою и обвинила золотую рыбку в агрессии, золотая рыбка сказала: «стоп».

В конце концов, с точки зрения Запада, если Кремль готов развязать войну, то гораздо лучше, если эта война будет происходить на территории страны, которая не является членом НАТО: всю возможную военную помощь ей можно будет оказать, а крови солдат демократических стран не прольется.

Роскомнадзор уже предупредил СМИ об ответственности за публикацию «фейков» и указал, что СМИ обязаны использовать информацию только из официальных российских источников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алгоритмы войны

Как могут развиваться военные действия между Россией и Украиной

Согласно этой логике: Кремль «денацифицирует» Украину — это официальная информация, а что РФ напала — это, получается, фейк. И эта точка зрения станет обязательной.

Каковы бы ни были потери Украины — потери РФ будут больше. В пропасть рухнет все: рубль, зарплаты, будущее. Россию ждет судьба Ирана.

Мы долго будем учить на всех школьных уроках, что в 2022 году наши войска отразили агрессию НАТО. Все ответные санкции, которые отрежут Россию от мировых рынков, будут объявлены «неспровоцированной агрессией». Вся нищета, весь произвол, вся бедность будут списаны на эти санкции. Рубль снова станет деревянным. Сбережения в долларах будет конфискованы со словами «в этом виноваты американцы».

Мир просто разделится на свободный мир, где есть экономика, технологии, наука, — и места типа Ирана или России, где есть только официальная идеология о борьбе с врагами. Над Россией с лязгом опускается Железный занавес. Какая часть Украины останется свободной — зависит от украинских войск. Но для России, боюсь, все кончено. И очень надолго.

Юлия Латынина, Обозреватель «Новой»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Война с Украиной. День первый. Онлайн

Минобороны РФ уничтожило 11 аэродромов ВСУ, Украина насчитала десятки погибших. Есть сведения о пленных россиянах, на Мосбирже рекордный обвал

—