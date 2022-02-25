«Сколько ты уже скинула?» Фразы, которые не стоит говорить человеку, решившему похудеть

Проблема избыточного веса актуальна для многих. Не удивительно, что полные люди стремятся избавиться от лишних килограммов. Далеко не все готовы поддержать родственника или знакомого, который решил похудеть. Какие фразы не следует говорить человеку, чтобы не испортить отношения с ним?

«Зачем тебе худеть?»

Это один из самых нелепых вопросов, который люди, к сожалению, нередко задают родным и друзьям. Можно подумать, что фраза звучит как комплимент. Но это совсем не так. Человек неслучайно решил похудеть. Тот, кто имеет лишний вес, осознает проблему.

Подобные вопросы бессмысленны. Кроме того, они могут вызвать негативную реакцию.

«Сколько ты уже скинул(а)?»

Процесс похудения у всех протекает с разной скоростью.

Например, девушке, которая весит 60 кг, трудно сбросить 2 килограмма за месяц даже при интенсивной диете. Что же тогда говорить о людях с еще большей массой тела?

Подобные вопросы являются слишком интимными. Далеко не каждый готов рассказывать о том, как у него идет процесс похудения.

«А сколько ты хочешь весить?»

Многие задают этот вопрос для того чтобы поддержать беседу. Но надо понимать, что у каждого своя точка зрения по поводу оптимальной массы тела. И при одинаковом весе люди могут выглядеть по-разному. Например, одна женщина при массе тела 60 кг имеет явные недостатки фигуры. А другая, которая весит 65 кг, выглядит стройной.

«Ты снова стараешься похудеть?»

Неудачные попытки борьбы с лишним весом случаются у каждого.

Некоторые женщины всю жизнь стараются похудеть. Но не достигают ощутимых результатов. Эта фраза указывает человеку на его неудачу. И звучит оскорбительно.

«А так ты выглядишь намного лучше»

На первый взгляд такая фраза звучит как комплимент. Но, вспоминая о своей фигуре до похудения, человек может испытать негативные чувства. У каждого есть комплексы. И подобные фразы указывают человеку на его «болевые точки». Тем более результаты борьбы с лишним весом могут быть незначительными. И комплимент воспринимается как обида.

«А есть меньше ты не пробовал(а)?»

Эту фразу произносят многие. Некоторые люди тщательно следят за рационом, контролируют порции пищи.

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Но это им совсем не помогает. Подобные вопросы воспринимаются как неуважение и могут вызвать агрессию.

«Ты все делаешь неправильно. Надо так…»

Когда человек стремится похудеть, он пробует множество разных способов. То, что помогает одному, может оказаться совершенно бесполезным для другого. Критика и непрошеные советы вызывают у собеседника агрессию.

«От одного куска торта ты не растолстеешь»

Человеку, который решил работать над своей фигурой, трудно проявлять силу воли, когда его не поддерживают.

Придется либо настойчиво отказываться от угощения, либо соглашаться, чтобы не обидеть окружающих.

Лучше не ставить человека в нелепую ситуацию. И не предлагать калорийные блюда тому, кто сидит на диете.

Борьба с лишним весом – долгий и трудный процесс. Тому, кто решил похудеть, необходима поддержка и тактичное отношение окружающих.